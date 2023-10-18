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الأربعاء، 18-10-2023 02:02 ص

الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة

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الوكيل الاخباري- أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.اضافة اعلان


وعبرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، الليلة، عن "أسفها العميق للخسائر في الأرواح"، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت "ضرورة الوقف الفوري للعنف وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية"، مشددة على "أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي، والمعاهدات الدولية التي تحمي المدنيين وحقوق الإنسان وضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع".

 




 

 


 

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