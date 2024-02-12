الاتحاد الأوروبي يحذر من مهاجمة إسرائيل لمدينة رفح

الوكيل الاخباري -حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، من مهاجمة الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح، مؤكدا أنه يجب أن يستمر الضغط على إسرائيل لمنعها من مهاجمة المدنيين.
وقال في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، "الناس في غزة يتعرضون للقصف ولا يستطيعون الهروب والخسائر في صفوف المدنيين داخل القطاع لا تطاق" .
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