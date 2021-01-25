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الإثنين، 25-01-2021 12:14 م

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أربعة عشر فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، واستدعت آخرين بعد عملية دهم وتفتيش واسعة نفذها جيش الاحتلال.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وبيت لحم وقلقيلية والخليل، واعتقلت المواطنين الأربعة عشر.


-- (بترا)

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