السبت 04-12-2021
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السبت، 04-12-2021 11:56 ص

الاحتلال يحتجز 24 فلسطينيا من الخليل

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الوكيل الإخباري-احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، 24 فلسطينيا بينهم أشقاء من الخليل لساعات، وأخضعتهم للتحقيق الميداني.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في صوريف، وفتشتها بطريقة استفزازية، ما أثار حالة من الهلع بين الفلسطينيين، لا سيما النساء والأطفال، واحتجزت 24 فلسطينيا لساعات ثم أطلقت سراحهم، وهم: سمير صالح القاضي، ومالك تيسير القدسي غنيمات، وبهاء يوسف عرعر، ومعروف وحيد أبو فارة، وضياء خالد محمود غنيمات، والأشقاء مروان وابراهيم ومجدي محمد عبد القادر أبو فارة، وعنان محمود القاضي ونجله نور وأشقاءه أحمد ويحيي، وحسام أحمد عبد الفتاح الهور، وحسام عامر حدوش، وأيمن محمد الهور (أيمن هنية)، ومحمد ابراهيم الهور، وتقي الدين جمال الهور، ومجاهد خالد الهور، ومصعب خليل غنيمات، وبهاء زياد أمين أبو فارة، وابراهيم اكوانين احميدات، وشادي ابراهيم غنيمات وشقيقه فادي، وأحمد اسماعيل غنيمات.

 

وفا

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