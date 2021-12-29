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الأربعاء، 29-12-2021 02:57 م

الاحتلال يحذر أمين سر 'فتح' في القدس من تنظيم أي فعاليات في ذكرى الانطلاقة

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الوكيل الإخباري-استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أمين سر حركة "فتح" في القدس شادي مطور، للتحقيق، وحذرته من تنظيم أي فعاليات وطنية أو تنظيمية في مدينة القدس في الذكرى السابعة والخمسين لانطلاقة حركة "فتح".

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وأفادت مراسلة وفا في القدس، بأنه بعد ساعات من الاستجواب والتحقيق سلّمت مخابرات الاحتلال أمين سر حركة "فتح" في القدس شادي مطور، قرارا عسكريا صادرا عن وزير "الأمن الداخلي" لدى حكومة الاحتلال يحذر فيه المطور من تنظيم أية فعالية في ذكرى انطلاقه حركة "فتح" باعتبارها حركة إرهابية، واي نشاط لها بمنطقة القدس ممنوع، ويمس بسيادة دولة الاحتلال بالقدس.


يذكر أن هذا الاستدعاء الثاني للمطور خلال أسبوع، حيث كانت مخابرات الاحتلال سلّمته قبل عدة أيام قرارا بمنعه من دخول الضفة الغربية، كما يقضي بمنعه من الاتصال والتواصل بشكل مباشر وغير مباشر مع شخصيات تنظيمية ووطنية لمدة ستة أشهر، بدعوى قيامه بنشاطات باسم السلطة الوطنية الفلسطينية، وتشكيل خطر على أمن الاحتلال.


وتأتي هذه القرارات بعد سلسلة قرارات اتخذتها سلطات الاحتلال بحق المطور، من بينها، إبعاده عن المسجد الأقصى، والبلدة القديمة، ومحيطها، وفرض الاقامة الجبرية والحبس المنزلي عدة مرات لفترات متفاوتة.

 

وفا

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