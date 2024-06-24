الإثنين 24-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مفوض الأونروا: إسرائيل تسعى إلى إنهاء عمليات الوكالة

اعلان صادر عن جمعية البنوك في الأردن

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

بزر واحد .. حل لمشكلة شائعة عند استخدام التكييف

جمهورية مصر تعزي الأردن

الزميل منتصر غرايبة في ذمة الله

إعلان نتائج امتحان "الشامل" للدورة الربيعية الاثنين المقبل

التربية: إضافة 10 دقائق لكل ورقة من امتحانات التوجيهي

عندما تتوقف مركبتك لفترة طويلة في الشمس.. هذا هو أول ما تفعله عندما تشغلها!

بعد غياب.. هنا الزاهد تشارك بموسم رمضان 2025

الإثنين، 24-06-2024 01:38 م

الاحتلال يخطر بهدم 8 مساكن في مسافر يطا

ح


الوكيل الاخباري - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم ثمانية مساكن، في مسافر يطا جنوب الخليل.

اضافة اعلان


وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال داهمت خلة الضبع بمسافر يطا وسلمت كلا من: فؤاد موسى دبابسة، ومحمد محمود دبابسة، وعباس عدنان، دبابسة وسعود دبابسة والأشقاء جابر، وعامر، ومحمد، وصلاح علي دبابسة إخطارات لهدم مساكنهم التي يقطنونها برفقة عائلاتهم.


وأشار إلى أن سكان البادية ومسافر يطا، يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات الاحتلال والمستعمرين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم، الذين يحاولون من خلالها توفير حياة كريمة لعائلاتهم وأطفالهم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20240612070237reup-2024-06-12t070042z_610039617_rc2q78a5cxke_rtrmadp_3_israel-palestinians-un-inquiry.h

الاحتلال ينسف عددا من المنازل وسط رفح

ج

لبيد: حزب الليكود أصبح تابعا للمستوطنين المتطرفين

111111111111

مستعمرون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية تعزي الأردن بشهيدي حادث قافلة المساعدات الإنسانية

اقصى

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

سرايا

بقذائف من العيار الثقيل .. سرايا القدس تقصف جنود وآليات للاحتلال

أخبار متعلقة
احتلال 9

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

567990_6_1717027059

الاحتلال يقتحم مخيم العروب شمال الخليل

احتلال

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل

٩٩

الاحتلال يحتجز فلسطينية ويستولي على مركبتها في الخليل

520248134334630312890

الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

احتلال 5

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الخليل