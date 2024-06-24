الاحتلال يخطر بهدم 8 مساكن في مسافر يطا

الوكيل الاخباري - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم ثمانية مساكن، في مسافر يطا جنوب الخليل.

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وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال داهمت خلة الضبع بمسافر يطا وسلمت كلا من: فؤاد موسى دبابسة، ومحمد محمود دبابسة، وعباس عدنان، دبابسة وسعود دبابسة والأشقاء جابر، وعامر، ومحمد، وصلاح علي دبابسة إخطارات لهدم مساكنهم التي يقطنونها برفقة عائلاتهم.



وأشار إلى أن سكان البادية ومسافر يطا، يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات الاحتلال والمستعمرين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم، الذين يحاولون من خلالها توفير حياة كريمة لعائلاتهم وأطفالهم.

