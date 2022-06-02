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الخميس، 02-06-2022 08:10 ص

قوات الاحتلال تفجّر منزل منفذ عملية "بني براك" في يعبد

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الوكيل الإخباري - فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، منزل منفذ عملية "بني براك" ضياء حمارشة، في بلدة يعبد غرب جنين، وهو بناية سكنية مكونة من طابقين وغرفة على السطح.

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وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد، منذ مساء أمس، ودارت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال، استشهد خلالها الشاب بلال قبها (24 عاما)، وأصيب ستة شبان بالرصاص الحي، وصفت جروح ثلاثة منهم بالخطيرة، منها إصابة بالرقبة وأخرى بالوجه، وثالثة بالبطن، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق.


وقبل عملية تفجير المنزل، اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها وحدات الهندسة المنزل، وزرعت فيه المتفجرات، في الوقت الذي قام جنود الاحتلال فيه بإخلاء الأهالي من منازلهم المجاورة للعمارة السكنية لعائلة الحمارشة، وقامت بتفجيره.


كما أطلقت قوات الاحتلال النار على ضابط إسعاف، خلال إخلائه أحد المصابين في بلدة يعبد، فين حين أطلق جنود الاحتلال القنابل المسيلة للدموع بكثافة تجاه منازل المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

 

وفا


 




 

 


 

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