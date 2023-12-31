الأحد 31-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في النصيرات والمغازي والزوايدة ورفح بغزة

مؤرخ إسرائيلي: طوفان الأقصى كشفت فشل الإيديولوجية الصهيونية

تسريبات من تقرير "شديد السرية" حول خطة إسرائيلية لإخراج الأونروا من غزة

التحالف الدولي يقصف مواقع في دير الزور شرق سوريا

هجمات الحوثيين.. قائد البحرية الأميركية يكشف تطورات مقلقة في البحر الاحمر

شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على مخيم المغازي

حزب الأنصار يدعو إلى الضغط الدولي لوقف العدوان على غزة

عضو بمجلس الشيوخ يطالب بايدن بتوضيحات حول دعم الاحتلال بالأسلحة

نتنياهو: الجيش تكبّد أثماناً باهظة في غزة

الاحتلال يشن غارات على كفركلا جنوب لبنان

عاجل

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في النصيرات والمغازي والزوايدة ورفح بغزة

الأحد، 31-12-2023 12:52 ص

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في النصيرات والمغازي والزوايدة ورفح بغزة

348347F-highres.jpg-e64b304d-32aa-4c02-ad21-b7d127a6ec26


الوكيل الاخباري - استشهد أكثر من 25 مواطنا وأصيب العشرات، مساء اليوم السبت، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال لمنازل المواطنين في مخيمي النصيرات والمغازي ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ورفح جنوبا.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 3 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين أغلبهم نساء وأطفال، بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منزلا يعود لعائلة سالم في منطقة السوارحة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين من عائلة حمادة بعد استهداف منزلهم من طيران الاحتلال غرب مخيم النصيرات.


واستشهد 5 مواطنين وأصيب عدد آخر بعد استهداف الطيران الحربي منزلا لآل شحادة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في المخيم.


واستشهد 12 مواطنا على الأقل وأصيب عدد آخر أغلبهم من الأطفال، إثر قصف طيران الاحتلال منزلاً يعود لعائلة أبو جمعة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.
وفي رفح جنوب القطاع، استشهد المواطن عيد رفيق سلمان أبو راشد في قصف إسرائيلي في منطقة حي السلام شرقي رفح، كما ارتقى عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف مدفعي إسرائيلي شرق رفح.


كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سطح منزل مقابل صناعة الحكومة بحي تل السلطان برفح، وقصف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو جاموس غرب المدينة.


كما استهدف طيران الاحتلال، الليلة، المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس. وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fotoram-io-1-1703965037

مؤرخ إسرائيلي: طوفان الأقصى كشفت فشل الإيديولوجية الصهيونية

000_33Z4863

تسريبات من تقرير "شديد السرية" حول خطة إسرائيلية لإخراج الأونروا من غزة

122023308589898319177

برلين.. مئات الأشخاص يتضامنون مع فلسطين

nGuJbrIuSXwrZVlDPOw88wiNcSG6dlxhWdGBOJoX

شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على مخيم المغازي

417

عضو بمجلس الشيوخ يطالب بايدن بتوضيحات حول دعم الاحتلال بالأسلحة

1-59-1170x600-2-1170x600

نتنياهو: الجيش تكبّد أثماناً باهظة في غزة

أخبار متعلقة
F8npeqTXwAAOcWr

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في رفح وخان يونس

download

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال على مسجد في رفح

lOWth

فيديو - الاحتلال ينفذ حزاماً ناريا في رفح ويصيب صحفيين

thumbs_b_c_60bc9e0a93ea20f9f3d49f3677195f46

الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 97

f9beb39e9d8d57a581e76d0fbab200ed4dee004d

17 شهيداً بقصف إسرائيلي في النصيرات ورفح ودير البلح

a5ce6816-74a5-40fe-ab9d-0b5b38044d34

5 شهداء في قصف إسرائيلي بمخيم النصيرات