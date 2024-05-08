توجيهات من وزير التربية والتعليم بشأن المدارس

الوكيل الاخباري - تابع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأربعاء،سير العملية التعليمية في مشاغل برنامج التعليم المهني الجديد (BTEC)، واستمع إلى ملاحظات الطلبة وحاجات المدارس للتخصصات الجديدة، مبديًا ارتياحه لما لمسه من إقبال على المسار المهني.

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واطلع على سير العمل بخطة التدخلات العلاجية ومدى تجاوب الطلبة، مؤكدًا على استمرار الوزارة بالخطة وصولا إلى تحقيق أهدافها، ومبادرة (لمدرستي أنتمي)، مشيرًا إلى أهمية الاحتفاظ بسجل خاص لفعالياتها وأنشطتها، ولما توفره هذه المبادرة من بيئة نظيفة وجميلة وجاذبة للطلبة.