تغير ملموس على الطقس بالمملكة اعتبارا من الخميس

الوكيل الاخباري -

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يطرأ الخميس ، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس جافًا ودافئًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الجمعة، لتسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي (5-6) درجات مئوية، ويكون الطقس مغبرًا بوجه عام وحارًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.