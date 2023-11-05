الاحتلال يزعم بتوفير نافذه زمنية لعبور المدنيين الغزيين الى الجنوب اليوم

الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث العربي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن السلطات الإسرائيلية منحت المدنيين في شمال قطاع غزة نافذة زمنية، اليوم الأحد، للنزوح إلى الجنوب الساحلي للقطاع.



وقال أدرعي في تغريدة عبر منصة "تويتر" إن جيش الاحتلال سيسمح بمرور المدنيين الغزيين على طريق صلاح الدين منذ الساعة العاشرة (10:00) صباح اليوم الأحد وحتى الساعة الثانية (14:00) ظهرًا للنزوح جنوبًا إلى منطقة وادي غزة.



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي دعوة أهالي غزة للنزوح جنوبًا وفقًا لسياسة تهدف إلى تهجييرهم من منازلهم ، فيما قام اكثر من مرة باستهداف المدنيين العُزل النازحين.

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