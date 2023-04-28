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الجمعة، 28-04-2023 02:52 م

الاحتلال يستهدف طاقم تلفزيون فلسطين بالرصاص في قلقيلية

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الوكيل الاخباري - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طاقم تلفزيون فلسطين، أثناء تغطيته عدوان جنود الاحتلال والمستوطنين على أراضي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، ما أدى لإصابة المصور محمد عناية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

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وذكرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، في بيان لها، أن قوات الاحتلال عمدت إلى تحطيم معدات الطاقم، خاصة الكاميرات، في إطار سياستها الممنهجة بملاحقة طواقم الإعلام الرسمي في الميدان، ومحاولاتها المستمرة حجب الصورة والصوت الفلسطيني الذي يعمل الإعلاميون على مدار الساعة لإيصاله إلى العالم.


يشار إلى قوات الاحتلال كثفت من اعتداءاتها خلال السنوات الماضية على الطواقم الصحفية العاملة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ما تسبب بإصابة ما يزيد على 200 مراسل ومصور صحفي، كما احتجزت الطواقم الصحفية العاملة في الهيئة، واستولت على المركبات التابعة لها.

 

وفا


 




 

 


 

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