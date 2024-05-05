الأحد 05-05-2024
الوكيل الاخباري
 

موسكو تحذر من احتمال تصعيد جديد بين إيران وإسرائيل

نقابة المهندسين: 580 وفاة و74 حالة عجز استفادت من صندوق التكافل

استراليا .. مقتل فتى بأيدي الشرطة إثر شنه هجوما بسكين

التربية تطرح عطاءات لصيانة مدارس

اليوم الـ212 .. آخر تطورات الحرب المستعرة على قطاع غزة

البرازيل : مصرع أكثر من 55 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة

للأردنيين .. وظائف شاغرة في عدة تخصصات

قوات الاحتلال تقتحم بيرزيت شمالي رام الله

آلاف المدعوين لحضور الامتحان التنافسي في مستشفى الجامعة الأردنية - اسماء

أسعار الذهب في الاردن اليوم

الأحد، 05-05-2024 06:02 ص

شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة

تفجير2


الوكيل الاخباري - استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، ومنطقة الزوايدة، ومخيمي المغازي والبريج، ودير البلح، وحي الزيتون بقطاع غزة.اضافة اعلان


وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ 212 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة، قالت مصادر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارتان على حي السلام شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واستهدفت منزلا لعائلة بهلول.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت بغارة جوية منزلا لعائلة الشاعر في الحي ذاته أسفرت عن سقوط 3 جرحى.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارةً على منطقة الزوايدة، وغارة مماثلة استهدفت أرضا زراعية شمالي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما طالت غارات الاحتلال موقعا في حي الجنينة شرق رفح، بينما أطلقت طائرات الاحتلال نيرانها شرق مخيمي البريج والمغازي ودير البلح وسط القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا بجوار مسجد الفلاح بحي السلام شرق رفح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وكان طيران الاحتلال استهدف الليلة الماضية، وادي العرايس شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، حيث استشهدت أم وطفليها وتم إصابة والدهما بجروح.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
652b70aa4236044aca558a69

اليوم الـ212 .. آخر تطورات الحرب المستعرة على قطاع غزة

احتلال 55

قوات الاحتلال تقتحم بيرزيت شمالي رام الله

طط

88 نائبا أمريكيا: إسرائيل تتعمد حجب المساعدات عن الفلسطينيين

صفقة

حماس تتمسك بمطالبها وضغوط أميركية على نتنياهو للمشاركة بالمفاوضات

حماس

كتائب القسام تنعى من مقاوميها وقادتها الميدانيين في الضفة الغربية

614925625

سموتريتش: صفقة "استسلام" تنهي الحرب على غزة ستكون كارثة

أخبار متعلقة
00

مجلس الأمن يناقش اليوم التحديات التي تواجه "الأونروا"

طط

تقرير أممي: إسرائيل تواصل فرض قيود على دخول المساعدات

IMG_2279

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: موظفونا واجهوا ظروفا صعبة

اور

أردوغان يؤكد استمرار بلاده بدعم الشعب الفلسطيني

20240408124840reup-2024-04-08t124643z_1138569880_rc2927ackxx5_rtrmadp_3_israel-palestinians-eid-al-fitr-preparations.h-730x438

مليون إصابة بالأمراض المعدية جراء النزوح في غزة

غارة إسرائيلية على غزة وفا.jfif_c47fdcab-c406-4eed-9a23-79fbc296a367.jpg-d62cfaf1-90bb-4c1f-9ae6-2c90a5eb38eb

غزة: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لخان يونس وشمال غزة