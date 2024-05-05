شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة

الوكيل الاخباري -

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استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، ومنطقة الزوايدة، ومخيمي المغازي والبريج، ودير البلح، وحي الزيتون بقطاع غزة.وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ 212 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة، قالت مصادر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارتان على حي السلام شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واستهدفت منزلا لعائلة بهلول.وكانت قوات الاحتلال استهدفت بغارة جوية منزلا لعائلة الشاعر في الحي ذاته أسفرت عن سقوط 3 جرحى.وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارةً على منطقة الزوايدة، وغارة مماثلة استهدفت أرضا زراعية شمالي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.كما طالت غارات الاحتلال موقعا في حي الجنينة شرق رفح، بينما أطلقت طائرات الاحتلال نيرانها شرق مخيمي البريج والمغازي ودير البلح وسط القطاع.واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا بجوار مسجد الفلاح بحي السلام شرق رفح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.وكان طيران الاحتلال استهدف الليلة الماضية، وادي العرايس شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، حيث استشهدت أم وطفليها وتم إصابة والدهما بجروح.