الاحتلال يستولي على ثمار الزيتون في نحالين غرب بيت لحم

الوكيل الاخباري-
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على ثمار الزيتون في بلدة نحالين غرب بيت لحم.اضافة اعلان
وأفادت مصادر لــ"وفا
"، بأن جنود الاحتلال اقتحموا أرض "واد الجمالة" في منطقة عين فارس غرب البلدة المحاذية لمستعمرة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، وأطلقوا الرصاص لترهيبهم، واستولوا على كميات من ثمار الزيتون تعود للشقيقين جميل وأمين محمد نجاجرة، إضافة إلى إجبارهما تحت تهديد السلاح على مغادرة الأرض وعدم العودة إليها مجددا.
وأشارت المصادر إلى أن اعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال تتفاقم يوميا منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وتتمثل في إطلاق الرصاص على المواطنين الفلسطينيين، والاعتداء عليهم، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.