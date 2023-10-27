الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

الوكيل الاخباري -

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شنت قوات الاحتلال فجر الجمعة، حملة اعتقالات بجميع محافظات الضفة الغربية المحتلة.وداهمت قوات الاحتلال بلدة نعلين غرب رام الله واعتقلت خمسة شبان وهم: صدام نمر نافع، محمد نافع، عبد الله سرور، عبد القادر بلال الخواجا، فيما اعتقلت الفلسطيني صلاح الحبازي للضغط على نجله لتسليم نفسه.واعتقل الاحتلال الشاب هشام ناصر خلال اقتحام منزله بقرية دير قديس غربا، كما اعتقل الاحتلال الصحفي بلال محمد عرمان، وأنس انجاص، في قرية خربثا بني حارث المجاورة.واقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر نعمة واعتقلت أربعة شبان وهم: سامح نبيل عبده، إبراهيم نصر، براء إسكندر عبده، نعمان حكمت الحنني.وفي مدينة أريحا وسط الضفة الغربية، داهمت قوات الاحتلال عدة مناطق في المحافظة واعتقلت سعيد مطير، الشيخ فراس عوضات، الشيخ رشيد الخطيب، كما جرى اعتقال والدة الشاب ثائر اللوزي للضغط عليه لتسليم نفسه، إلى جانب اعتقال وديع عوضات، الشيخ محمود عويدات.