الاحتلال يصيب شابا ويعتقل آخرين من جنين

الوكيل الإخباري - اصيب، فجر اليوم الأحد، مواطن، واعتقل آخران، خلال اقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي، بلدات وقرى صانور وجبع ومركة، في محافظة جنين.

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وقالت مصادر أمنية إن شابا من ميثلون اصيب برصاصة في خاصرته خلال مواجهات اندلعت، عقب اقتحام قوات الاحتلال، بلدة جبع.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين طارق جرار، وسائد أحمد العيسة، بعد ان داهمت منزليهما في قرية صانور، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وأوضحت مصادر ان قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في صانور، عرف من بين أصحابها: عبود ابو عامر، وسمير توفيق، وفتحي جرار.



واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز والصوت، باتجاههم دون ان يبلغ عن اصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مركة، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدات وقرى جنوب جنين.

وفا