الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، 13 مواطنا من الضفة.

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ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشقاء من بلدة اليامون غربًا، وهم: أمير، وعادل، وعلي كامل الجعبري.



ومن رام الله، اعتقلت قوات أربعة مواطنين، وهم: مشرف الريماوي، ونجله ليث، ويزن جلال عبد الرحيم الريماوي من بلدة بيت ريما شمالا، ولافي عاطف أبو لطيفة من سطح مرحبا بالبيرة، ومحمد أبو كويك من مخيم الأمعري قرب رام الله.



ومن نابلس، اعتقلت تلك القوات، ثلاثة مواطنين، وهم: أورهان فتحي محمد حمايل (٢٨ عاما)، وأمجد صلاح حميدان حمايل (٢٦ عاما) من بلدة بيتا، وأحمد حاج محمد من قرية تلفيت جنوبًا.



ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين: محمد حسان أبو سرور من بلدة الدوحة غربا، وعصام محمد طقاطقة (٢٢ عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما

وفا