الثلاثاء 05-04-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد: أجواء حارة نهاراً وغبار خلال ساعات المساء - تفاصيل

الأردن و6 دول عربية تسعى لحلّ الأزمة في أوكرانيا

الاحصاءات: ارتفاع أسعار الدجاج اللاحم وبيض المائدة في الربع الرابع الماضي

المرصد العمالي: منشآت ألغت الاستراحة وأخرى خفضت الأجور في رمضان

سقوف سعرية للبندورة والخيار والكوسا والزهرة والباذنجان - أسعار

الصناعة والتجارة: تحرير 47 مخالفة خلال أول يومين من رمضان

دعوة من التربية لكافة المدارس خلال شهر رمضان

اليرموك توضّح حول قرارها بالتحوّل إلى التعليم الإلكتروني

إطلاق دراسة لتطوير الشبكة الكهربائية في الأردن

البلبيسي: تراجع الإقبال على التطعيم في رمضان

الثلاثاء، 05-04-2022 02:18 م

"هيئة الأسرى" تطالب بتوفير الحماية القانونية والإنسانية للقُصر الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال

fZBph


الوكيل الإخباري-طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مؤسسات المجتمع الدولي، خاصة تلك التي ترعى حقوق الطفل وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ببذل جهودها والعمل بشفافية والتزام لرعاية أطفال فلسطين وتوفير الحماية القانونية والانسانية لهم، وصون حقوقهم التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي عبر سلسلة الجرائم التي يرتكبها بحقهم من قتل واعتقال وإصابات بالرصاص واقتحام للبيوت والمدارس، دون أدنى مراعاة لحداثة سنهم وبرائتهم.

اضافة اعلان


وأوضحت هيئة الأسرى في بيان لها، اليوم الثلاثاء، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، أنه في اليوم الذي تم إقراره والمصادقة عليه ليكون يوماً مخصصاً للاحتفال بالطفل الفلسطيني ونشر الفرح والسعادة من أجله، والذي يصادف الخامس من نيسان من كل عام، يواصل الاحتلال الإسرائيلي التنغيص على أطفال فلسطين وسلب حريتهم وملاحقتهم وزجهم بظروف مأساوية داخل سجونه، ضارباً بعرض الحائط كافة المواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حقوقهم كأطفال.


وأكدت الهيئة أن هناك 160 طفلاً وطفلة فلسطينية تُغيبهم السجون وأقبية الاحتلال، محتجزون داخل معتقلات (عوفر، مجدو، والدامون) بظروف معيشية واعتقالية قاهرة ومؤلمة، عدا عن الأطفال القابعين بمراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية.


وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تنفيذ العديد من الانتهاكات بحقّ الأسرى الأطفال منذ لحظة إلقاء القبض عليهم، والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الّليل، وتوصف هذه الانتهاكات بالجرائم، ومنها إطلاق الرصاص الحيّ بشكل مباشر ومتعمّد خلال عمليات الاعتقال، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم دون طعام أو شراب، واستخدام الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد.


ويضاف إلى هذه الانتهاكات إصدار الأحكام غيابياً بحقهم، والتي في الغالب تكون أحكاما عالية قد تصل إلى أكثر من عشر سنوات وحتى الحكم المؤبد وغرامات مالية باهظة، وحرمانهم من لقاء المحامين وزيارات الأهل، ومن الرعاية الصحية والعلاج الطبي، وعادة ما تكون أقراص المسكنات هي العلاج لمختلف أنواع الأمراض.


وناشدت الهيئة المؤسسات الدولية للتدخل العاجل لإنهاء معاناة المعتقلين القاصرين المحتجزين بسجون تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، ومحاسبة دولة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها بحقهم، فهم يتعرضون لأساليب تعذيب جسيمة حاطّة بالكرامة ومنافية بشكل كامل لاتفاقية "حقوق الطفل"، في الوقت الذي تتغنى به دول العالم أجمع بمعاهدات حقوق الطفل والعدالة الإنسانية.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
GvzHR

"هيئة الأسرى": تحويل كافة الأسرى المرضى للحجر في عيادة "سجن الرملة" بسبب كورونا

2d913d1a677d0582ad35ce42a2aaca33

غزة: 16 من ذوي المعتقلين يزورون أبناءهم في سجن "نفحة"

تنزيل

الأسير ثابت مرداوي من عرابة يدخل عامه الـ21 في الأسر

918f6be1f4e66cd05952091baf615e21

الاحتلال يخطر بوقف البناء في أراضي زراعية شرق قلقيلية

f670dd27-1455-49af-a775-f4b24a0d3f16

الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث

162246733181512100

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

أخبار متعلقة
medium_2022-03-13-6856e344b8

عقوبات جديدة بحق الأسرى: مصادرة معدات الطبخ وحرمان الأسرى من الخضار والفواكه

32022314533736873525

53 مستوطنا يقتحمون "الأقصى"

162662548007905500

مستوطنون يقتحمون الاقصى

Screen Shot 2019-02-06 at 10.54.35 PM

هيئة الأسرى: الاحتلال يستمر في انتهاك حقوق المعتقلات الفلسطينيات

nNDxd

الأسرى يعلنون يوم 25 آذار موعدًا للإضراب عن الطعام

LyyK7

هيئة الأسرى توثق شهادة شابين تعرضا للضرب المبرح أثناء اعتقالهما