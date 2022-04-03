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الأحد، 03-04-2022 12:36 م

166 مستوطنا يقتحمون الأقصى

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الوكيل الإخباري- اقتحم 166 مستوطنا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت مراسلة وفا بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في ساحات الأقصى، خاصة في المنطقة الشرقية منه.


وكانت شرطة الاحتلال قد أعلنت السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.


ووثقت مؤسسات مقدسية اقتحام أربعة آلاف ومئتين وثلاث وستين مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك خلال آذار المنصرم.


ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية باستثناء الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني فيه.

 

وفا

 

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