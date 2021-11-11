الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين بينهم اسيران محرران، من الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عاهد محمد أبو فارة، من بلدة صوريف شمال الخليل، والأسير المحرر يوسف عايد الفقيه، من بلدة دورا، وعبد الفتاح أبو جحيشة، من بلدة إذنا، وإبراهيم علي محمد الحاج (45 عاما) من بلدة حلحول، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

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