الخميس 11-11-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد بعد ترفيعه: الحمدلله رب العالمين

التعليم العالي تعلن موعد تقديم طلبات المنح والقروض - رابط التقديم

وزير العمل: إطلاق برنامج التشغيل الوطني مطلع 2022

التوثيق الملكي يصدر كتاب تاريخ معان الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والإدارية

الملك يوجه رسالة الى ولي العهد

الأردن بخير يتصدر تويتر

إضافة عداد الكيلومترات على فحص المركبات ابتداء من العام المقبل

انقلاب على حالة الطقس يوم السبت والارصاد تحذر من السيول

هدر كميات كبيرة من المياه بالشارع العام في دير علا

13 فريقا لمراقبة تطبيق أوامر الدفاع في جرش

الخميس، 11-11-2021 02:03 م

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل

1176588


الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين بينهم اسيران محرران، من الخليل.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عاهد محمد أبو فارة، من بلدة صوريف شمال الخليل، والأسير المحرر يوسف عايد الفقيه، من بلدة دورا، وعبد الفتاح أبو جحيشة، من بلدة إذنا، وإبراهيم علي محمد الحاج (45 عاما) من بلدة حلحول، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
alfaz-sayed-KoWJBcF2MQ4-unsplash-scaled

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الأسير الأعرج حتى الخميس المقبل

RaVg3

أسير من برقين يدخل عامه الـ16 في سجون الاحتلال

5f936f9519e60ed3d9f2d0cd4e30561e

إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة في بيت أمر شمال الخليل

NXO9g (1)

الاحتلال يقتحم المنطقة الأثرية في سبسطية

resize

الاحتلال يهدم بركسا لبيع قطع المركبات جنوب الخليل

1a2e99fb-8c88-4da3-a0d9-309213a9de62

الاحتلال يقمع مسيرة لإحياء ذكرى عرفات في تقوع ويصيب عشرات الطلبة بالاختناق

أخبار متعلقة
CrZRu

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من ميثلون جنوب جنين

240362084_4472044952861049_6311554589922815257_n

الاحتلال يقتحم منزل الأسير نظمي أبو بكر في بلدة يعبد

thumb

الاحتلال يواصل احتجاز الأسير يعقوب القادري بأوضاع حياتية مأساوية

18b7464453444768d8c3141e7602da22

أسير من جنين يدخل عامه الـــ18 والأخير في سجون الاحتلال

unnamed

هيئة الأسرى:الأسير المسن موفق عروق مهدد بفقدان البصر

احتلال 2

الاحتلال يعتقل ثلاثة أشخاص من رام الله بينهم أسيران محرران