الاحتلال يعتقل ثلاثة أشخاص من رام الله بينهم أسيران محرران

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

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وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الكاتب والأسير المحرر أحمد قطامش (70 عاما)، بعد أن داهمت منزله، وفتشته في مدينة البيرة.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قطامش أفرج عنه من سجون الاحتلال قبل نحو عام، بعد اعتقال إداري دام ستة أشهر، كما اعتقل أكثر من أربع مرات سابقة، وكانت المرة الأولى عام 1992، حيث تعرض وقتها لتعذيب قاسٍ، وتجددت أوامر الاعتقال الإداري بحقه لخمس سنوات ونصف، رغم عدم وجود أدلة ضده، وروى عن تجربة التعذيب هذه في روايته "لن ألبس عباءتكم".



وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر إيهاب عبد المنعم مسعود، عقب دهم منزله في حي الطيرة، والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحيم شومان، بعد أن داهمت منزله و فتشته في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.



وفا