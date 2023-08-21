الإثنين 21-08-2023
الوكيل الاخباري

الخدمة المدنية: امتحان لموظفين بالقطاع العام لتعديل درجاتهم الوظيفية قريبا

الاحتلال يغلق جميع المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل

خلفاً لقبيلات .. وزير التربية يكلف العجارمة بمهام الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية

طالبة تقدمت لكافة امتحانات التوجيهي .. وعند اعلان النتائج كانت المفاجأة

مقتل إسرائيلية وإصابة آخر بعملية إطلاق نار في الخليل

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الأردن يسمح بنقل سيارات المغتربين ضمن رؤوس قاطرة

الجيش: بدء استقبال طلبات المكرمة الملكية - رابط

انقلاب مركبة على الطريق الصحراوي

الإثنين، 21-08-2023 10:24 ص

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الخليل

احتلال 55


الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية لـ'وفا'، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الشاب احمد بسام محمد عاشور الجعبة (21 عاما)، وزياد أبو عيشة، ووائل عبد ربه الرجبي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.


وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.


وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
888

الاحتلال يهدم 5 منازل في أريحا ويخطر أربعة أخرى

9999

الاحتلال يغلق جميع المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل

8888

مقتل إسرائيلية وإصابة آخر بعملية إطلاق نار في الخليل

اقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

88

اعلام عبري: اصابة جندي اسرائيلي بانفجار لغم على الحدود مع الأردن

كورونا جديد

الصحة العالمية ترصد متحورا جديدا لكورونا في "إسرائيل"

أخبار متعلقة
هدم2

الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الانشاء في الخليل

ترقوميا.jpg-0f1ef903-052d-4f8e-a683-ab1af28626ee

الاحتلال يجرف أراضي ويقتلع أشجارا غرب الخليل

احتلال 999

الاحتلال يهدم مسكنا بمسافر يطا جنوب الخليل

احتلال 5

الاحتلال يعتقل 3 شبان من الخليل

احتلال٨

الاحتلال يفتش عدة منازل في الخليل

احتلال 10

الاحتلال يعتقل شابا شمال الخليل