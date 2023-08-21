الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الخليل

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وأفادت مصادر أمنية لـ'وفا'، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الشاب احمد بسام محمد عاشور الجعبة (21 عاما)، وزياد أبو عيشة، ووائل عبد ربه الرجبي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.



وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.



وفا

