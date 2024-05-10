التربية تدعو مئات المعلمين لغايات المقابلة الشخصية - أسماء

الوكيل الإخباري- دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة المرشحين التالية أسماؤهم والذين تم اختيارهم وفقأ لأعلى العلامات في الامتحانات التنافسية وذلك بموجب احكام المادة (13/ز,15) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، لإجراء المقابلة الشخصية التي تتكون من (المقابلة الفردية و المهمة الكتابية) التواجد في وحدة جودة التعليم والمسائلة/شارع الامير محمد، اسفل جبل اللويبدة، اول طلوع الدوار الثالث بجانب مدارس سمير الرفاعي ابتداء من الساعة التاسعة صباحًا وكل حسب الموعد المبين إزاء اسمه حسب المبين أدناه خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/5/2024 ولغاية يوم الخميس الموافق 16/5/2024 .

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ملاحظات هامة:

ضرورة الالتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد.

كل من لا يحضر المقابلة الشخصية يعتبر مستنكفا.

احضار قلم حبر ازرق جاف.



وتاليا الأسماء :



يوم: السبت تاريخ: 2024/5/11 التواجد الساعة (9:00)

اروى علي عبد المنعم غنايمامل احمد محمد عبيد اللهديانا رسمي نور سهاونهعرين مشيل رشدي حدادميساء سعدي محمد الهودليسعيد محمد سعيد الميادمهسهيل عمر سهيل سمارهعبد الله موسى احمد ابو عيدفيصل يوسف محمد ابو غاليهمهند طلال عبد الرؤوف محمدايمان عارف مجلي الحجاجرجاء وليد ديب اليمنزينب عثمان محمد الحصانسوزان علي خضر الشاميندى عليان مخيمر العايدىوفاء محيميد خليل محمداحمد محمد حسن جوهرعامر محمود عبد الله الشنيطيعلاء نضال محمد ربابعهسوزان منصور فالح غرايبهعبير ابراهيم محمد هيوتيفاطمه محمد فلاح عمرهبه مروان توفيق ابو عودهعلي ابراهيم علي حمادمحمد نافع مصطفى حسينمصعب اكرم سلمان حدادنديم مؤيد علي عيدهيثم يوسف ابراهيم ابو فروهيزيد احمد عبد المنعم غنايماسلام عوض سليمان الحراسيسدانيه باسم نصرى نصر اللهرزان احمد طعم الله الربيحاترشا عبد الحميد عيسى موسىابراهيم نعيم موسى شحادهاحمد عدنان سعيد عبد الوهاباشرف مصطفى عبد الرحمن الرشدانتامر احمد حسين حميدىعبد الكريم رشدي عبد الرحمن الخطيبمعن علي محمد ابو حسانالاء علي قاسم كريشانرشا موسى رشيد السعودهديل محمد محمود محيسنابراهيم خالد حسين يونساياد محمد عبد يوسفعبد الرحمن شوقي عبد الفتاح الجابرىعبد الرحمن محمد سليمان حسنمراد جميل عدوان الصنابرهمنير محمد عطيه السيدهمام فخرى عيسى عبد اللهالاء عبد الله خالد العدواناميمه صالح عبد اللطيف البرارىآيه علي سلامه الخضورتيانا جميل محمد ذنيباتحنين نواف حسنى ابراهيمسيلينا سامي ابراهيم تيفهدى محمد احمد الزغارىحمزه احمد محمود نشوانيوم: السبت تاريخ: 2024/5/11 التواجد الساعة (10:00)رسميه مفيد عز الدين ابو عصبرنا عبد الله علي السوديروان عارف احمد المصرىنانسي محمود مونس الرمحينور راغب ياسين سكريههبه سعيد شحاده عبد اللههدى حسن عيد الفراجابراهيم احمد ابراهيم البجالياسامه عبد الوهاب محمد الزيتاويانس عمر سليمان مكحلرانيه جمال مصطفى ياغينهى محمد عبد الحميد العقيلينورا قبلان ابراهيم السكارنهاحمد عبد العفو محمد شحرورحازم احمد ابراهيم زعترحمدي سليمان يوسف صياحليث حسن عقله بني عطامحمد عبد الكريم محمد شعلانمحمد يوسف محمد شاهيننشات حسن محمود العقدهدعاء صلاح الدين سليم قنديللندا احمد محمود جعيدينسرين موسى عبد السلام سالمايمن محمد محمود البحيرىصهيب عبد الله صالح يونسعمر خليل عبد الرحمن الفيوميمحمد محمود محمد مستريحيمحمد وليد اكرم السقامحمد يوسف خالد جابرمؤيد محمد احمد صالحاريج وفاء الدين مصطفى الغروزايه عمر طه القزقغدير احمد عبد الله السلمانهند صبرى ظاهر فريحاترافت مصلح حسين الجمرهعنان حسن طاهر دعمهمحمد عبد الرحيم محمد سليمانمحمد فايز اسماعيل النهارمحمد محمود موسى قدورهمروان صبحي جميل المحاميداسيل ايمن محمد بسيسوالاء عمر محمد ابو السعودامنه فهاد مفلح المغاريزايمان احمد ذياب ابو زيدبراءه عدنان سليمان امواسريم محمود احمد الطهراوىلينا عبد الخالق احمد احمدساري يوسف ساري المهيراتعثمان صبحي جميل المحاميدمنهل شاهر عواد مرجياماني مسلم سليمان عويضايناس محمد جمال اولادعيسىعلياء سلمان عبد الشقورميساء زياد احمد الحساميانس سعيد محمد العايدىحسام الدين سلطان يوسف الشناقمحمد عبد الله ارفيفان الرقادمحمود مسعود حسني بريشمنتصر طلال مسعود الخرازيوم: السبت تاريخ: 2024/5/11 التواجد الساعة (11:00)حموده موسى احمد الفطافطهخضر عبد الفتاح خضر حيمورعبد الفتاح ماجد عبد الفتاح الحوليعلاء صلاح محمد ابو خليلعلاء محمود يحيى شحادهعلي احمد موسى ابو عليعماد محمد طه الجواعدهماجد احمد سليمان ابو زيدماهر ابراهيم سليم مكانمحمد ابراهيم موسى القاضيمحمد طه حسن يونساريج جميل ابراهيم ابو سلسامر منصور احمد الكايدعمار محمود يوسف الشيبانيفراس محمد نضال مصطفى الاتيرهمحمد حسني محمد فقيهمحمد نواف عبد حسنمحمد يوسف محمد نصر اللهمصطفى محمد عبد الله يوسفهشام توفيق عبد الكريم عميرهيحيى فتحي عبد الكريم شرارهالمعتز بالله مزيد محمد المساعفهعمر ابراهيم محمد هيوتيعمر محمد حمدان نمرعيسى علي جبر المصرىفراس سامي اسماعيل بن طريفليث يونس خلف المناصيرمحمد حسين محمد الخطيبمحمد عباس محمد سليمانهاني محمد علي الجلامنهيحيى محمد عبد القادر اعمرالاء ماهر عبد المحسن ابو شعبانديما بسام محمد الراعيلبنى خالد ابراهيم الرقبماريه محمد نجيب تركي الدرابسهمرام نسيم مصطفى ابراهيماحسان اسماعيل احمد حسيناشرف اكرم نايل الشوابكهامجد هاشم محمد ابو طوقرامي عقله عبد الكريم سليمانمقبل سالم موسى المناصيراسلام امين يحيى عليوهربى سمير ياسين سليمانرولا ناجي امين الصالحيسحر تيسير حسن توبهضحى يحيى خليل هاشمعبير محمد ماجد الجراحقمر محمد يوسف العدواننوال نايل ممدوح ابوزيداحمد محمد عبد الله حواشينعماد الدين مصطفى شحاده النعامينابتهاج غالب حمد الله الشوابكهرولا احمد موسى الشوابكهلينا سلامه رجا السعيداتاحمد يوسف محمد جعارهجهاد عبد الرحمن حمدان ابو ديهزيد نواف احمد ابو نابطارق خلف محمد الزعبيعدنان سويلم طويرش الشنيناتمالك حسنين ابراهيم حسنينمالك متعب عبد الفتاح ابو العوفمراد عيسى يوسف الموازرهيوم: الاحد تاريخ: 2024/5/12 التواجد الساعة (09:00)الاء نادر قاسم قواسمهامل محمد سليم سليمانعبير عبد الرحيم حافظ محمدغاده نضال عادل العويسيمنى فايز رضوان المومنيمحمود حسن محمود عيسىمنير حسن محمد هويديموسى ابراهيم احمد حمد اللهموسى رجائي موسى نفاعنسيم محمود عبد الكريم قطيشاتاماني عبد الله رزق زيدانبشرى اكرم حسن ابو حشيشخزامه عادل علي بواعنهرشا حسام الدين عبد الرحمن ابو نوفلرشا نضال فرحان الغبابشهروكانه رشيد محمود محمودصفاء عادل زهدى هارونمنتهى احمد علي الربايعهناهد عبد الرزاق سلامه البكاراريج غازي عقله الشومليبشرى محمد احمد الجوريسماح سمير عبد البلبيسيغفران وجيه ناجي الخطيبنور عمر عبد الوهاب العالماحمد سليم داود حسيناسامه جهاد عادل نبابتهصهيب عبد الفتاح محمد نصارقصي سليمان محمد الطهراوىمحمد نصر الدين خميس جاموسايمان محمد عبد الرحمن ارتيمهرحمه محمود موسى الريماويرشا باسم مفلح الكوفحيمنى نايف توفيق مهيارميسون احمد حسين الخواجهنسرين احمد ابراهيم الواديانس احمد محمد البدارنهايمن عبد الله ذياب الحسينيبهاء الدين خالد يوسف ملحمزكريا حمدان شحاده المشارفهسونيا حسين حموده ابو صياممجد ياسر شفيق الغزاوينارمين سميح احمد الشايبهناء صلاح عبد عيسىخالد شحاده زعل الكعابنهرمزى ابراهيم عمر البيشاويعبد الرحمن موسى عبد الرحمن قبشاوىلؤى احمد عبد الله عياشمحمود صالح موسى ابو جودهوليد سليمان عثمان جابراحلام عمر احمد شلبيالاء عبد القادر محمد خضرعبير علي فايز التميميفاديه عثمان علي البشايرهلبنى محمد عبد الله الشرمانميساء عبد الله منصور الجراحليث عدنان موسى الرواحنهوسيم زياد محمود الحيصةيوم: الاحد تاريخ: 2024/5/12 التواجد الساعة (10:00)اسراء حمدان عبد الله الختاليناسراء علي محمد العايدامل ابراهيم محمد عريقاتايناس عبد الحميد احمد قطنانيباتريشا مروان موسى جان جاتهتغاريد عبد العزيز احمد السكارنهرزان منذر سيف الدين بركاتشفاء حسن عليان ابو غليونشيماء قاسم محمد الحجازيلانا فتحي اعليان يوسفايات احمد سالم العبادىربا علي اسماعيل الدويكاتهبه سامح خالد خمشهبه عيسى قاسم الحلاحلهولاء بسام عبد الرحمن المناصيرسلطان عبد الله عبد الجليل السواعيرفادي خليل فلاح الدروبيمحمد عبد الحفيظ سلامه البكارمحمد هشام عبد الحافظ الاطرشمحمود قسام عبد القادر عمرتمارا حمدى محمد توفيق الجعبهحنان عيسى محمد ابو قدومخديجه ابراهيم اسماعيل قدادهرنا مروان عبد لصوىسحر محمد سمير رفيق البظاسامه عبد الكريم محمد هندياياد عبد الله ذياب الحسينيايهاب حسام حسني الشيخ صالحجمال شوقي مصطفى رضوانرامي خليل عبد الفتاح شاهينرائده جميل جراد المساعدهامجد عبد ضيف الله الموازرهعادل محمد حمدان محمودعبد الرحيم عوني عمر الشاميفارس مازن جبران الطوالفارس محمد عبد الفتاح الشرشمالك جورج يعقوب فان فرنجينمحمد سميح عبد الحميد سمورمحمد عبد العزيز خليل شاعوتمهند حموده احمد ابو هندياسل حسن عبد الهادي عوضحنين سلامه مصلح ابو كفحنين محمد علي عويساتداليا اسحاق احمد جعارهرؤى بسام سالم الفقهاءثامر حرب مسلم الدداراكان طلال ابراهيم الطوالعبد الفتاح خالد عيسى اخميسعمر مرجي سالم الحدادينهشام محمد عطيه المشارفهالاء وليد عبد العزيز الشريدهبنان علي سليمان الفقيهحسام الدين محمد حسن الشرمانخالد محمد ابراهيم طواهاربيع عبد الله فالح الجراحصالح علي سالم الجراحعبد الله عادل علي الحسينعلاء عبد الله احمد العبداللهناصر رزق حصيد البطاينهيوم: الاحد تاريخ: 2024/5/12 التواجد الساعة (11:00)اسيل اسماعيل محمد عبد الدينروزان فايز عبد الرحمن القيسيغيداء حردان احمد حردانمروه احمد محمد ضمرههديل احمد حامد قطيشحذيفه عبد السلام خالد الخصيلاتعثمان سليمان عبد الله ابو يحيىعلي عبد الحكيم حسن حسنقيس خالد كمال المليفيمحمد حسام عبد الكريم محمد عبد العزيزمحمد فهيم صلاح الدين الزبدهرشا جمال محمد حموسهى عبد الفتاح محمد عاليهفاطمه محمد عبد الكريم عدسمريم حمزه يوسف المحروقنيفين محمد رياض احمد غنيمابراهيم عبد الناصر ابراهيم اسماعيلاسامه محمد عيد علي يغموراياد محمد عليان الشوبكيحسين غازي حسين العمريسالم وليد سالم ابو الحاجسارى محمد مفلح السيدعامر سفيان محمد فتوح الجعبهعلاء احمد محمود الخطيبعلاء انور رزق حمدعمار جميل ابراهيم نصرفهد صلاح الدين عبد الرؤوف بدرلؤى عدنان عيسى حسونهليث جهاد محمد خلف تميميمحمد علي رشاد ياسينمصطفى بسام ابراهيم القطيشاترنا خليل ابراهيم البازريم سليم خميس اندراوسنور عوض حسن بني عيسىهبه محمد عزيز اسعدهنادى موسى فلاح العزاماحمد تيسير حسن ابو عودهاشرف محمود صالح عوادامجد احمد محمود عبد القادرعبد الرحمن حامد عيسى ابو سنينهمحمد جميل محمد شقيراتالاء حسن جميل البريزاتالهام محمد عبد الهادي ابو فروهلبنى محمد علي فراجاياد محمد علي الازايدهربيع محمود علي عوادشادى زهير زكريا مصطفىطارق احمد رباح مصطفى عبابنهعرفات سلامه غندور البشيشعلي محمد سلامه المحاميديزن محمود علي الكسابرهربى محمد علي ذياباتعاليه عبد الوهاب ضامن الضامنمنيره قفطان صالح الزعبياشرف خالد علي الطوالبهصدام محمود علي الزعبيعبد الله محمد سرور خمايسهمحمد احمد يوسف ربابعهمحمد خليل عقله العيدهمحمد رشدي ابراهيم الاحمدمؤمن احمد عوض عبيداتوسام يسري علي غباشنهيوم: الاثنين تاريخ: 2024/5/13 التواجد الساعة (09:00)اسراء محمد سعيد عبد الكريم الشيخ مصطفىاهداب فواز محمد المواصلهبراءه عامر يوسف السرساويخلود سالم نصار ابو داهوكدانيه رشاد اسماعيل القواسميديمه بسام حسن موسىروز توفيق فخرى بركاتريم فتحي احمد عرباتيسلام طارق محمد ابو السعودوفاء رزق مسلم العبسيلينا عبد الرؤوف يونس حمدانهيا حسين اسماعيل استيتيهاشرف حسن محمد البقيراتامين عبد المنعم يوسف صالحصهيب محمد محمود مريزيقعلاء يوسف احمد الشلبيمحمد فؤاد محمد ابو خضرهمحمد نصار اسماعيل دودينمحمود صلاح مطير الشعاربيان جمال جروح الفريحاتجمانه محمود ممدوح رقيباتديالا منير محمود بني عبدهنور حابس ابراهيم السعوديابراهيم عبد الرحمن منصور غانماحمد جمال محمود طقاطقهاسماعيل محمد اسماعيل ابو رزقاياد محمد رجا عباس النادىعصام عدلي عادل دشونياسر سعيد محمد المنسياسراء محمود علي دبوسايمان حفظي رضا يعيشراما ابراهيم محمد القعابرهعائشه كمال عبد الرحمن التركمها ذياب جمعه الشيشانينهى احمد فياض الزيودمحمد موسى علي حبومحمود احمد عبد المهدى المبيضينمصطفى محمود عبد الحليم الحيارىنصر علي احمد ابو دهيماسماء اسماعيل كامل ابو حويلهاسيل فايز ربحي الذهبياماني ابراهيم عبد القادر سليطروان احمد فلاح الصمادىسهى امجد عيسي مرجيلارا محمد خليل التركلمياء عبد القادر مطاوع لافيمنى علي قايض المحارمهوفاق خالد عطوه الربطهصالح عادل توفيق رطروطايناس محمد عبد الرحمن سوالمهحياه هزاع حسين الصقرذكريات فلاح مبارك الصقرزينب شحاده عواد الشرعصباح احمد مصطفى ربابعهمديحه اسعد عبد الله جهجاهمنار سالم سليمان شدادمها مصطفى سعدى صالحيوم: الاثنين تاريخ: 2024/5/13 التواجد الساعة (10:00)شرين مصطفى عبد الهادى نافععبير رضا عزت ابراهيملبنى يوسف مصطفى خليلنوره عبد الرزاق محمد مسماروفاء عبد الرزاق فخر الايوبياحمد خليل عطيه الوليدىرامي محمد وليد عبد القادر الخليلعامر محمد سلامه ابو ركبهعوده مرشد سلمان العواودهمعاذ يوسف محمد ابو اعميرامل سلطان فلاح الشريدهسكينه احمد منصور الزيودعائشه خالد قبلان الزيودملاك محمد سعيد احمد ابو حمادخالد محمد عبد هويديخلف احمد خلف بني حسنعبد الرحمن احمد خدام مشاقبهعيسى غسان عيسى غريبمراد حنا توفيق ماردينيهاشم حسين محمد صالحايناس محمد زيدان الزيدانسهاد عايد صياح الغثيانشوق محمد سند المسلمانس عبد الرحيم احمد الحلايبهجريس صليبا جريس سلمان البجاليسيف طارق جمال حدادينعدي طارق جمال حدادينعمر محمد احمد ابو شنارمحمد حمد الله فايز الشخانبهمحمود سلامه غندور البشيشروان سامي محمد البقورهيا رياض ابراهيم ابو بكراسامه حسين جابر الزامليداود عبد الرحمن ابراهيم داودرضاء عمر درويش علوىعبد الرحمن محمد خالد العمريعبد الله عبد الرحيم عبد الله العربياتعلي محمد منصور الشرمانفرحان عبدالملك فرحان العربياتمحمود صبحي ذياب المصريمرام سليمان عطيه ابو محفوظمنى عوني محمد عودهميساء جميل سليمان بيراويهيام عدنان محمد الصمادىاحمد جواد جودت الاصفراحمد محمد حسني حسينانس جهاد سليمان الفسفوسبرهان ابراهيم احمد تقي الدينجمال احمد عطيه ابو خرمهجميل داوود يونس عمرومنار جودت محمد شعلاننجوى احمد محمود عبد العزيزولاء صبحي صبري قاسمانس محمد محمود حموريايهاب حسين محمد العامريسليمان يوسف سليم الزبيديفهد حسين فايز الخطيبمحمد عبد الحليم عواد عمايرهمصعب حمد سالم المصرىيوم: الاثنين تاريخ: 2024/5/13 التواجد الساعة (11:00)اريج سلامه عبد الله المعايعهالاء عاطف عبد الوهاب حمدانامل زيد محمد سعيد الستامل محمد احمد ابو ناصرايلاف احمد عبد الحميد عودهتهاني فهيم عبد الرحمن حجهحلا عطيه سليمان النجاداحنان اسعد كامل الاسعدسجود محمد عبد الله العليانلمى فتحي اسعد نعجهولاء وليد عثمان المصريتقى عاكف ابراهيم البدوررشا عبد الحليم ابراهيم الكلوبزينب احمد عبد المجيد ابو عزامسهى نظمي مصطفى بحبوحعبير سلامه خلف السكارنهمي صالح يوسف الوشاحاوس احمد عبد الرحمن قدارهصهيب ياسين عبد القادر حياراتعلاء الدين محمد نمور القاضيعمار عبد الفتاح احمد سمارهاحمد محمد نافع ابو الرباشرف علي سلمان المشاقبهحمزه رشاد محمد محمودحمزه محمد احمد ابو شنارزيد عدنان موسى الشوابكهعبد الله جهاد عبد الله العنساويعدي يوسف محمد منصورعلي عبد الله خلف العيطانمالك زياد نجيب عبد النورمهند محمد عبد الله نصاربراءه صلاح الدين محمود الوديانبراءه يوسف محمد البطاينهابراهيم راتب محمد عمرواحمد سامي فرج السعيدينحمزه حسن عبد خليفاتسعيد علي عبد الرحمن الخليفاتسفيان عبد الكريم صالح ابو حمورعلي هاني عبدالله الحيارىعمر سليمان علي الريالاتعمر محمد توفيق ابراهيماحمد محمد احمد اللاوىعصام خليل محمود ابو الهيجاءعلي خميس محمود ابو سعدهعنان سليمان عطا سليمانفراس نزيه نايف الحسنمحمد امين سليمان علي ابو ناموسمحمد فالح محمود ابو محفوظمحمد محمود عبد الله عبدالقادرمحمد وصفي عبد المجيد الصالحوليد صالح يوسف صرصورتمارا احمد مصطفى القضاهرانيه فواز مصطفى بني مصطفىريم نمر محمد العويصيريما هاشم محمد غرايبهسوسن عبد الله خلف الزعبيفاتن احمد سليمان القاسمخالد احمد حسن السموعيسامر فؤاد ماجد الفنديشريف محمد شريف احمد الزعبيعوض عيسى عبد المجيد القواسميمنذر عبد الوهاب حسن الزعبييوم: الثلاثاء تاريخ: 2024/5/14 التواجد الساعة (09:00)اسيل نواف احمد الوريكاتبيان حاتم يوسف القاموقبيداء محمود عبد الكريم خليفاتتقى محمد عبد الحليم العزبجمانا طلال محمد الخطاطبهسمير عبد الله شحاده المخامرهعمار يونس محمد قواريقمحمد ابراهيم سالم العياداتيزن نافز مصطفى البيارىيزيد حسن يوسف الخلايفهاسماء علي حسين الزعبيايات خالد حسن الحوريهتسنيم محمد حسين بطاحزهراء عبد الغني عواد المحبوبصفاء ابراهيم عواد الفاعوريماجدولين محمد عيد الجبورميس عادل عبد القادر شاهينولاء عبد الجليل عبد الرحمن السعايدهعبد اللطيف محمد عبد اللطيف الرشدانبتول عبد الفتاح علي الياصجيناحمد موسى احمد ريانالوليد مازن مصطفى العتيبيجهاد يونس احمد ضمرهسفيان محمود محمد محمودضياء الدين حربي موسى حلاوهفادي علي عبد الحق حامدمحمد ادريس ابراهيم قرعاوىمحمود نصر رجا محمدناجي صقر نمر نجاجرهاسماء احمد اسماعيل النصيراتداليه عصام احمد الشرعليلى ابراهيم وفق العليماتمنتهى محي الدين محمد رضا سعدوننوال صلاح حسين التلولاء زايد محمد علي عناقرهاحمد رزق منصور العمريانس محمد موسى الملكاوىانمار محمد امين معيوفايمن محمد توفيق ملحماسراء سعيد مفلح عضيباتتسنيم رجب حسن ابو حسينرايه خليل ابراهيم 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حسين الحيارىعوده مفضي خليل الرزق اللهمحمد عبد الكريم علي الرحاحلهمعاذ كامل سالم عجرمييزيد مازن نايف قطيشاتالاء زياد محمد البطاينهسحر احمد حسن العمريلانا عبد الله عبد الله المرتضىاحمد يحيى ابراهيم الطلافحهخلدون انور خالد العمرىرعد وليد اشتيوى بشكميعيسى محمد مفلح احمدمحمد رفيق طه صلاحمحمد سامي محمد صالحيوسف ابراهيم سليم الشرمانداليا دعاس صالح عبداللطيف جعاعرهفاطمه عبد الحليم محمود ابو هزيممروه سليمان علي الزعبيهديل موسى شاهر الزعبيسعود محمد عبد البقورشادي خلدون خليل النابلسيعدي صقر سليمان خريساتلؤي سليم علي البدارينمحمد ذيب فليحان النسورمحمد هيشان عبد الرحمن الفاعوريايمان عيسى محمود النجاداتبنان حسين لافي الربابعهبنان نذير اديب الحمودمحمد زياد خليل احمدمحمد سفيان محمد الصمادىمحمد فهد علي طيفورمحمد محمود فالح الصمادىمحمد مروان احمد الزعبينزيه خلف عبدالكريم الاحمديوم: الثلاثاء تاريخ: 2024/5/14 التواجد الساعة (11:00)ابتسام احمد موسى زبشامال سلطان موسى عبادهروان توفيق محمد العماوىزين احمد عثمان العمرىهنادى حسين عبد الرحمن المطلقولاء ياسر محمود العمرىياسمين محمد محمود عمرىسامر احمد حسن نصارعامر طاهر محمد ابو الربعلي وليد علي دحادحهعمرو عبد الله سلطي الشلولالاء فواز فلاح بطاينهشيماء موسى احمد الصقرمنار محمد عبد الله الطعانيميساء خالد فائق العفيفينهال ابراهيم خضر الزبيدياحمد فائق سليم الرجوبعاهد حسن خليف المعنقرعمر سليم عقله شطناوىمحمود محمد ابراهيم الردايدهمراد يوسف عزات نمرمنتهى زكي محمد عدوانبلال سامي صلاح عباسيجهاد احمد صالح منسيحمزه عيسى محمد الجمالرامي محمد ناجح بديوى الغرايبهصفوان عبد الله يوسف عبد العالعبد الرحمن زيد انيس نصيرمحمد عمر عبد اللطيف الاشقرمحمد موفق شفيق بطاينهيحيى فايز نصار العمارينغرام سليمان عبد الله عبيداتمريم محمد العيسى نصايرههاله علي محمد عبيداتخلدون علي قدره الطواهاسامر وليد ابراهيم خزاعلهصدام سودي دوخي عبيداتعبد الرحمن كامل محمد ابراهيمعلي حسين سعيد المراشدهوائل محمد حمد محمدايمان مرعي سليمان ابو ركبهريما مصطفى عمرو محمدعبلا جمال مصطفى الزعبينسرين محمد احمد الخرابشههيا عبد الحافظ احمد محيسناحمد سليمان سليم العزازمهاسحق يوسف عبد الحميد ابو سليمحسن وائل حسين العجوريراكان محمد يوسف العجرميمحمود حسن يوسف ابو سلامدعاء عرسان علي المومنيرزان حاتم سليمان بني فوازرولا عدنان حمدان المومنيسناء حسين سليمان قيطازشفاء احمد عبد الله الصمادىشفاء محمد سليم المومنيصيته محمد علي فلاح القضاهفاتن اعقاب عبد الكريم الزغولولاء عبد الرسول محمد الخشارمهاحمد شاهر احمد المومنياحمد محمود فايز وحشهيوم: الأربعاء تاريخ: 2024/5/15 التواجد الساعة (09:00)اسراء محمد ارشيد بطاينهايمان ابراهيم محمد العزامرؤى رياض فالح براسنهسلام احمد يوسف علاونهسميه حمزه حسن عزامشيماء محمد امين سامي العلاونهعبير ابراهيم محمد القرعانفاتن جمال مشرف القرعانمنار عبد الرحمن مجلي القرعانوئام عمر محمد القرعانايات عبد الكريم موسى جراداترانيا علي سليمان شطناوىغاده سامي احمد الشناقلارا محمد حمزه الشهاباسلام كامل صالح قاعوداياد رياض جميل خضربهاء الدين يونس عوض الذبيانتوفيق محمد توفيق ابو عاشورمحمد علي بركات الجراححمزه يحيى محمد العمريراشد صالح علي الشرمانسامي رسمي يوسف موسىعبد المالك محمود حسن حسنغازي صالح فواز ابوزيتونمحمد احمد محمد جوارنهمحمود طلال محمود ابو حشيشمعاذ عبد المجيد محمد بدورهيثم محمد امين الجراحيعقوب جمال علي كنعانايام حكم خطاب الخطيبنداء محمد محمود ابو سيفهبه احمد محمود السعديبشار محمد ابراهيم الحمزهحازم محمد حسن ابو صباحعبد السلام ابراهيم علي الداودعلي عبد الرحيم محمود الورداتقاسم محمد سليمان الخزعليمصعب عبد الرزاق خالد عبيداتاحمد عادل محمود الغنانيماحمد فتحي اشتيوى ابراهيمشهاب الدين صالح احمد ابو جابرصخر عايد عبد الفتاح ابو عرابيعبد الفتاح منصور عبد الفتاح الجدوعفادي محمد جمال احمد عبد القادرمحمد خالد بركات العدوانمحمد زيد سلامه الريالاتمراد حسن حسين الجباراتمصطفى محمد حماد الحسينيتهاني حمدان ابراهيم الجسارثروت خالد علي الشرعرياض احمد سعيد الزغولزياد محمد علي الربابعهماهر عبد الرحمن حسن العمايرهمحمد سليمان احمد المومنينادر مازن مصطفى ابو عمرهيعرب عبد الله عليان القضاهيوم: الأربعاء تاريخ: 2024/5/15 التواجد الساعة (10:00)اميمه مسعد سيف مروانآيات عاطف احمد جمعه بني ارشيدخيريه صالح سليم طرابشهسجى خالد ناظم ملكاويعلا رياض رضوان بني اسماعيلمجد عز الدين صالح روساننبال عبد الرزاق محمد عبيداتهبا احمد محمد بني دوميهبه رشدى محمد طاهر القواسميهبه زكريا علي العلاونهرؤيا يوسف حسين الزعبيولاء امين يوسف شنيقاتاحمد سعيد فالح بني صالحثامر محمد ذيب الطوالبهزيد عبد الله بدر العمريعمار يوسف عمر اللطايفهفلاح ابراهيم احمد الزعبيمحمد نعمان قاسم قاسميزن خلدون محمد علي الفوارسيزن محمد سليم ربابعهجعفر محمد توفيق محاسنهحسام جمال محمد بني عيسىحمزه قاسم محمد عبيداتزهران عادل سلامه السلايمهصهيب مامون عمر الملكاويعلي نديم عباس حربمحمد خلف رجا الرشدانمحمد موسى فرج الجهمانيمحمد يوسف سالم الزعبيميمون محمد عبد الرحمن الهامياسلام احمد محمود نواصرهرحمه عبد الله علي غرايبهشيرين علي اسماعيل سلماناحمد مصطفى سلامه عتوماديب نذير اديب الحمودزياد احمد حميدى الرقيباتزيد علي قاسم الربابعهعوض مازن عوض بشابشهمالك ابراهيم موسى الناطورمصعب محمد عوض الجيزاوياحمد سامي عبد الله الجملحمزه اسماعيل صالح الرفاعيطلال محمد طلال غوانمهعبد الرحمن فضل مصطفى سمارهليث سامي عيسى سهاونهمحمد عبد المهدي عيسى غوانمهمهند عبد الودود حسن عبابنهمهند محمد حماد كنعانموفق توفيق عقيل بني هانيياسين علي يوسف الصمادىاقبال عدنان عبدالله الشمايلهبشرى محمد حسين العتيقخديجه محمد عبد العزيز القدوميسماح سميح عبد الرحمن البستنجيعبير فهد محمد الشوامرهعفاف رضوان نظمي ابو جابرمنار عمر عبد العزيز جربوعههبه احمد عيسى المواجدهمحمد احمد عواد الشرعهيوم: الأربعاء تاريخ: 2024/5/15 التواجد الساعة (11:00)اروى فؤاد محمد الشرعاريج علي محمود عتوماسراء موسى سلامه حوامدهبتول مشهور بشير حتاحتتغريد محمد عوني خالد خصاونهدانيه عبد الله حسن ملكاويرابيه موفق احمد النواصرهساره محمد علي الدرابسهغاده حسين موسى الذياباتنورا عبد المنعم حسن الخطيبهبه علي ابراهيم ملكاوياسراء هاني جميل الوشاحايمان محمود صالح الصمادىساره نجيب ايوب الربضيسحر محمود محمد البطوشارشيد ابراهيم عواد الزعبيرائد محمد محمود جباتاعبدالوهاب محمد عوض رمضانمحمد علي عبد الرحيم ارشيداتمحمد علي محمود الزعبيمحمد نايف احمد الشبولبسمه ابراهيم رفاعي الصغيرينحلى هاني سالم الخزاماحمد تميم قاسم الاخرساحمد حسان مجلي جلابنهانس خالد ابراهيم الناديغيث صبحي احمد عتومفؤاد عبد السلام احمد الزعبيمحمد حسن محمد القضاهمحمد عبد المولى عبد الله المومنيمعتصم سليمان احمد القادريميساء محمود عبد الله الشوبكيوعد احمد عوده الخزاعلهاحمد ناجح جميل صالححسن عوض سلامه الطراونهصدام علي خلف العيسىطارق عاطف احمد الطراونهغسان صالح صوان الشرفاتمالك حسين هواش بني خالدمحمد احمد محمد مومنيمحمد سعود عقيل السرحانصخر محمود خميس ابداحعلي محمد تيسير علي الدردورغيث موفق شحاده شكورفارس عبد الرحمن قاسم جراداتمحمد سلطان حسين الصقرمحمد علي الاحمد اخويلهمحمد فؤاد صالح السمارهمراد ابراهيم محمد ابو قرانمصطفى خالد محمود نوفلاحمد محمد عبد الغني القضاهجمال سامي محمد الذنيباتحمزه اكرم عبد الله الختاتنهرواحه سالم يوسف الحلالمهصالح فايز صالح الخمايسهصفوان كامل خلف الليمونمالك محمد مدالله المحادينمعاذ مسلم عيسى البكورمؤمن ياسين مشالش الضلاعينمؤيد ياسر عبد الكريم القرالهيزن محمود عبد الهادى الرواشدهيوم: الخميس تاريخ: 2024/5/16 التواجد الساعة (09:00)اخلاص عبد الوهاب سالم الخوالدهاسراء عبد الحفيظ عبد الرحمن مومنياماني سماره لافي ارشيدتهاني عبد الكريم يوسف العمريدعاء احمد محمود ابوالعدسدعاء ضيف الله مصطفى الشواشرهدينا محمد راضي المومنيروان سعد سليمان القضاهليان محمد احمد القضاهمنار زهير محمد المومنياحلام ابراهيم عواد الزعبياسراء محمد حسن خطاطبهصفاء ناجح محمد البعولغيداء احمد محمد الرحيلهديل محمود حسني الشقاحهناء عيسى سليمان المومنيوفاء محمد محمود الديكفادي يعقوب عطا الربضيهيثم قاسم عقله المومنيزهره 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