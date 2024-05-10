التربية تدعو مئات المعلمين لغايات المقابلة الشخصية - أسماء

الوكيل الإخباري- دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة المرشحين التالية أسماؤهم والذين تم اختيارهم وفقأ لأعلى العلامات في الامتحانات التنافسية وذلك بموجب احكام المادة (13/ز,15) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، لإجراء المقابلة الشخصية التي تتكون من (المقابلة الفردية و المهمة الكتابية) التواجد في وحدة جودة التعليم والمسائلة/شارع الامير محمد، اسفل جبل اللويبدة، اول طلوع الدوار الثالث بجانب مدارس سمير الرفاعي ابتداء من الساعة التاسعة صباحًا وكل حسب الموعد المبين إزاء اسمه حسب المبين أدناه خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/5/2024 ولغاية يوم الخميس الموافق 16/5/2024 .اضافة اعلان
ملاحظات هامة:
ضرورة الالتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد.
كل من لا يحضر المقابلة الشخصية يعتبر مستنكفا.
احضار قلم حبر ازرق جاف.
وتاليا الأسماء :
يوم: السبت تاريخ: 2024/5/11 التواجد الساعة (9:00)
اروى علي عبد المنعم غنايم
امل احمد محمد عبيد الله
ديانا رسمي نور سهاونه
عرين مشيل رشدي حداد
ميساء سعدي محمد الهودلي
سعيد محمد سعيد الميادمه
سهيل عمر سهيل سماره
عبد الله موسى احمد ابو عيد
فيصل يوسف محمد ابو غاليه
مهند طلال عبد الرؤوف محمد
ايمان عارف مجلي الحجاج
رجاء وليد ديب اليمن
زينب عثمان محمد الحصان
سوزان علي خضر الشامي
ندى عليان مخيمر العايدى
وفاء محيميد خليل محمد
احمد محمد حسن جوهر
عامر محمود عبد الله الشنيطي
علاء نضال محمد ربابعه
سوزان منصور فالح غرايبه
عبير ابراهيم محمد هيوتي
فاطمه محمد فلاح عمر
هبه مروان توفيق ابو عوده
علي ابراهيم علي حماد
محمد نافع مصطفى حسين
مصعب اكرم سلمان حداد
نديم مؤيد علي عيد
هيثم يوسف ابراهيم ابو فروه
يزيد احمد عبد المنعم غنايم
اسلام عوض سليمان الحراسيس
دانيه باسم نصرى نصر الله
رزان احمد طعم الله الربيحات
رشا عبد الحميد عيسى موسى
ابراهيم نعيم موسى شحاده
احمد عدنان سعيد عبد الوهاب
اشرف مصطفى عبد الرحمن الرشدان
تامر احمد حسين حميدى
عبد الكريم رشدي عبد الرحمن الخطيب
معن علي محمد ابو حسان
الاء علي قاسم كريشان
رشا موسى رشيد السعود
هديل محمد محمود محيسن
ابراهيم خالد حسين يونس
اياد محمد عبد يوسف
عبد الرحمن شوقي عبد الفتاح الجابرى
عبد الرحمن محمد سليمان حسن
مراد جميل عدوان الصنابره
منير محمد عطيه السيد
همام فخرى عيسى عبد الله
الاء عبد الله خالد العدوان
اميمه صالح عبد اللطيف البرارى
آيه علي سلامه الخضور
تيانا جميل محمد ذنيبات
حنين نواف حسنى ابراهيم
سيلينا سامي ابراهيم تيف
هدى محمد احمد الزغارى
حمزه احمد محمود نشوان
يوم: السبت تاريخ: 2024/5/11 التواجد الساعة (10:00)
رسميه مفيد عز الدين ابو عصب
رنا عبد الله علي السودي
روان عارف احمد المصرى
نانسي محمود مونس الرمحي
نور راغب ياسين سكريه
هبه سعيد شحاده عبد الله
هدى حسن عيد الفراج
ابراهيم احمد ابراهيم البجالي
اسامه عبد الوهاب محمد الزيتاوي
انس عمر سليمان مكحل
رانيه جمال مصطفى ياغي
نهى محمد عبد الحميد العقيلي
نورا قبلان ابراهيم السكارنه
احمد عبد العفو محمد شحرور
حازم احمد ابراهيم زعتر
حمدي سليمان يوسف صياح
ليث حسن عقله بني عطا
محمد عبد الكريم محمد شعلان
محمد يوسف محمد شاهين
نشات حسن محمود العقده
دعاء صلاح الدين سليم قنديل
لندا احمد محمود جعيدي
نسرين موسى عبد السلام سالم
ايمن محمد محمود البحيرى
صهيب عبد الله صالح يونس
عمر خليل عبد الرحمن الفيومي
محمد محمود محمد مستريحي
محمد وليد اكرم السقا
محمد يوسف خالد جابر
مؤيد محمد احمد صالح
اريج وفاء الدين مصطفى الغروز
ايه عمر طه القزق
غدير احمد عبد الله السلمان
هند صبرى ظاهر فريحات
رافت مصلح حسين الجمره
عنان حسن طاهر دعمه
محمد عبد الرحيم محمد سليمان
محمد فايز اسماعيل النهار
محمد محمود موسى قدوره
مروان صبحي جميل المحاميد
اسيل ايمن محمد بسيسو
الاء عمر محمد ابو السعود
امنه فهاد مفلح المغاريز
ايمان احمد ذياب ابو زيد
براءه عدنان سليمان امواس
ريم محمود احمد الطهراوى
لينا عبد الخالق احمد احمد
ساري يوسف ساري المهيرات
عثمان صبحي جميل المحاميد
منهل شاهر عواد مرجي
اماني مسلم سليمان عويض
ايناس محمد جمال اولادعيسى
علياء سلمان عبد الشقور
ميساء زياد احمد الحسامي
انس سعيد محمد العايدى
حسام الدين سلطان يوسف الشناق
محمد عبد الله ارفيفان الرقاد
محمود مسعود حسني بريش
منتصر طلال مسعود الخراز
يوم: السبت تاريخ: 2024/5/11 التواجد الساعة (11:00)
حموده موسى احمد الفطافطه
خضر عبد الفتاح خضر حيمور
عبد الفتاح ماجد عبد الفتاح الحولي
علاء صلاح محمد ابو خليل
علاء محمود يحيى شحاده
علي احمد موسى ابو علي
عماد محمد طه الجواعده
ماجد احمد سليمان ابو زيد
ماهر ابراهيم سليم مكان
محمد ابراهيم موسى القاضي
محمد طه حسن يونس
اريج جميل ابراهيم ابو سل
سامر منصور احمد الكايد
عمار محمود يوسف الشيباني
فراس محمد نضال مصطفى الاتيره
محمد حسني محمد فقيه
محمد نواف عبد حسن
محمد يوسف محمد نصر الله
مصطفى محمد عبد الله يوسف
هشام توفيق عبد الكريم عميره
يحيى فتحي عبد الكريم شراره
المعتز بالله مزيد محمد المساعفه
عمر ابراهيم محمد هيوتي
عمر محمد حمدان نمر
عيسى علي جبر المصرى
فراس سامي اسماعيل بن طريف
ليث يونس خلف المناصير
محمد حسين محمد الخطيب
محمد عباس محمد سليمان
هاني محمد علي الجلامنه
يحيى محمد عبد القادر اعمر
الاء ماهر عبد المحسن ابو شعبان
ديما بسام محمد الراعي
لبنى خالد ابراهيم الرقب
ماريه محمد نجيب تركي الدرابسه
مرام نسيم مصطفى ابراهيم
احسان اسماعيل احمد حسين
اشرف اكرم نايل الشوابكه
امجد هاشم محمد ابو طوق
رامي عقله عبد الكريم سليمان
مقبل سالم موسى المناصير
اسلام امين يحيى عليوه
ربى سمير ياسين سليمان
رولا ناجي امين الصالحي
سحر تيسير حسن توبه
ضحى يحيى خليل هاشم
عبير محمد ماجد الجراح
قمر محمد يوسف العدوان
نوال نايل ممدوح ابوزيد
احمد محمد عبد الله حواشين
عماد الدين مصطفى شحاده النعامين
ابتهاج غالب حمد الله الشوابكه
رولا احمد موسى الشوابكه
لينا سلامه رجا السعيدات
احمد يوسف محمد جعاره
جهاد عبد الرحمن حمدان ابو ديه
زيد نواف احمد ابو ناب
طارق خلف محمد الزعبي
عدنان سويلم طويرش الشنينات
مالك حسنين ابراهيم حسنين
مالك متعب عبد الفتاح ابو العوف
مراد عيسى يوسف الموازره
يوم: الاحد تاريخ: 2024/5/12 التواجد الساعة (09:00)
الاء نادر قاسم قواسمه
امل محمد سليم سليمان
عبير عبد الرحيم حافظ محمد
غاده نضال عادل العويسي
منى فايز رضوان المومني
محمود حسن محمود عيسى
منير حسن محمد هويدي
موسى ابراهيم احمد حمد الله
موسى رجائي موسى نفاع
نسيم محمود عبد الكريم قطيشات
اماني عبد الله رزق زيدان
بشرى اكرم حسن ابو حشيش
خزامه عادل علي بواعنه
رشا حسام الدين عبد الرحمن ابو نوفل
رشا نضال فرحان الغبابشه
روكانه رشيد محمود محمود
صفاء عادل زهدى هارون
منتهى احمد علي الربايعه
ناهد عبد الرزاق سلامه البكار
اريج غازي عقله الشوملي
بشرى محمد احمد الجوري
سماح سمير عبد البلبيسي
غفران وجيه ناجي الخطيب
نور عمر عبد الوهاب العالم
احمد سليم داود حسين
اسامه جهاد عادل نبابته
صهيب عبد الفتاح محمد نصار
قصي سليمان محمد الطهراوى
محمد نصر الدين خميس جاموس
ايمان محمد عبد الرحمن ارتيمه
رحمه محمود موسى الريماوي
رشا باسم مفلح الكوفحي
منى نايف توفيق مهيار
ميسون احمد حسين الخواجه
نسرين احمد ابراهيم الوادي
انس احمد محمد البدارنه
ايمن عبد الله ذياب الحسيني
بهاء الدين خالد يوسف ملحم
زكريا حمدان شحاده المشارفه
سونيا حسين حموده ابو صيام
مجد ياسر شفيق الغزاوي
نارمين سميح احمد الشايب
هناء صلاح عبد عيسى
خالد شحاده زعل الكعابنه
رمزى ابراهيم عمر البيشاوي
عبد الرحمن موسى عبد الرحمن قبشاوى
لؤى احمد عبد الله عياش
محمود صالح موسى ابو جوده
وليد سليمان عثمان جابر
احلام عمر احمد شلبي
الاء عبد القادر محمد خضر
عبير علي فايز التميمي
فاديه عثمان علي البشايره
لبنى محمد عبد الله الشرمان
ميساء عبد الله منصور الجراح
ليث عدنان موسى الرواحنه
وسيم زياد محمود الحيصة
يوم: الاحد تاريخ: 2024/5/12 التواجد الساعة (10:00)
اسراء حمدان عبد الله الختالين
اسراء علي محمد العايد
امل ابراهيم محمد عريقات
ايناس عبد الحميد احمد قطناني
باتريشا مروان موسى جان جاته
تغاريد عبد العزيز احمد السكارنه
رزان منذر سيف الدين بركات
شفاء حسن عليان ابو غليون
شيماء قاسم محمد الحجازي
لانا فتحي اعليان يوسف
ايات احمد سالم العبادى
ربا علي اسماعيل الدويكات
هبه سامح خالد خمش
هبه عيسى قاسم الحلاحله
ولاء بسام عبد الرحمن المناصير
سلطان عبد الله عبد الجليل السواعير
فادي خليل فلاح الدروبي
محمد عبد الحفيظ سلامه البكار
محمد هشام عبد الحافظ الاطرش
محمود قسام عبد القادر عمر
تمارا حمدى محمد توفيق الجعبه
حنان عيسى محمد ابو قدوم
خديجه ابراهيم اسماعيل قداده
رنا مروان عبد لصوى
سحر محمد سمير رفيق البظ
اسامه عبد الكريم محمد هندي
اياد عبد الله ذياب الحسيني
ايهاب حسام حسني الشيخ صالح
جمال شوقي مصطفى رضوان
رامي خليل عبد الفتاح شاهين
رائده جميل جراد المساعده
امجد عبد ضيف الله الموازره
عادل محمد حمدان محمود
عبد الرحيم عوني عمر الشامي
فارس مازن جبران الطوال
فارس محمد عبد الفتاح الشرش
مالك جورج يعقوب فان فرنجين
محمد سميح عبد الحميد سمور
محمد عبد العزيز خليل شاعوت
مهند حموده احمد ابو هندي
اسل حسن عبد الهادي عوض
حنين سلامه مصلح ابو كف
حنين محمد علي عويسات
داليا اسحاق احمد جعاره
رؤى بسام سالم الفقهاء
ثامر حرب مسلم الددا
راكان طلال ابراهيم الطوال
عبد الفتاح خالد عيسى اخميس
عمر مرجي سالم الحدادين
هشام محمد عطيه المشارفه
الاء وليد عبد العزيز الشريده
بنان علي سليمان الفقيه
حسام الدين محمد حسن الشرمان
خالد محمد ابراهيم طواها
ربيع عبد الله فالح الجراح
صالح علي سالم الجراح
عبد الله عادل علي الحسين
علاء عبد الله احمد العبدالله
ناصر رزق حصيد البطاينه
يوم: الاحد تاريخ: 2024/5/12 التواجد الساعة (11:00)
اسيل اسماعيل محمد عبد الدين
روزان فايز عبد الرحمن القيسي
غيداء حردان احمد حردان
مروه احمد محمد ضمره
هديل احمد حامد قطيش
حذيفه عبد السلام خالد الخصيلات
عثمان سليمان عبد الله ابو يحيى
علي عبد الحكيم حسن حسن
قيس خالد كمال المليفي
محمد حسام عبد الكريم محمد عبد العزيز
محمد فهيم صلاح الدين الزبده
رشا جمال محمد حمو
سهى عبد الفتاح محمد عاليه
فاطمه محمد عبد الكريم عدس
مريم حمزه يوسف المحروق
نيفين محمد رياض احمد غنيم
ابراهيم عبد الناصر ابراهيم اسماعيل
اسامه محمد عيد علي يغمور
اياد محمد عليان الشوبكي
حسين غازي حسين العمري
سالم وليد سالم ابو الحاج
سارى محمد مفلح السيد
عامر سفيان محمد فتوح الجعبه
علاء احمد محمود الخطيب
علاء انور رزق حمد
عمار جميل ابراهيم نصر
فهد صلاح الدين عبد الرؤوف بدر
لؤى عدنان عيسى حسونه
ليث جهاد محمد خلف تميمي
محمد علي رشاد ياسين
مصطفى بسام ابراهيم القطيشات
رنا خليل ابراهيم الباز
ريم سليم خميس اندراوس
نور عوض حسن بني عيسى
هبه محمد عزيز اسعد
هنادى موسى فلاح العزام
احمد تيسير حسن ابو عوده
اشرف محمود صالح عواد
امجد احمد محمود عبد القادر
عبد الرحمن حامد عيسى ابو سنينه
محمد جميل محمد شقيرات
الاء حسن جميل البريزات
الهام محمد عبد الهادي ابو فروه
لبنى محمد علي فراج
اياد محمد علي الازايده
ربيع محمود علي عواد
شادى زهير زكريا مصطفى
طارق احمد رباح مصطفى عبابنه
عرفات سلامه غندور البشيش
علي محمد سلامه المحاميد
يزن محمود علي الكسابره
ربى محمد علي ذيابات
عاليه عبد الوهاب ضامن الضامن
منيره قفطان صالح الزعبي
اشرف خالد علي الطوالبه
صدام محمود علي الزعبي
عبد الله محمد سرور خمايسه
محمد احمد يوسف ربابعه
محمد خليل عقله العيده
محمد رشدي ابراهيم الاحمد
مؤمن احمد عوض عبيدات
وسام يسري علي غباشنه
يوم: الاثنين تاريخ: 2024/5/13 التواجد الساعة (09:00)
اسراء محمد سعيد عبد الكريم الشيخ مصطفى
اهداب فواز محمد المواصله
براءه عامر يوسف السرساوي
خلود سالم نصار ابو داهوك
دانيه رشاد اسماعيل القواسمي
ديمه بسام حسن موسى
روز توفيق فخرى بركات
ريم فتحي احمد عرباتي
سلام طارق محمد ابو السعود
وفاء رزق مسلم العبسي
لينا عبد الرؤوف يونس حمدان
هيا حسين اسماعيل استيتيه
اشرف حسن محمد البقيرات
امين عبد المنعم يوسف صالح
صهيب محمد محمود مريزيق
علاء يوسف احمد الشلبي
محمد فؤاد محمد ابو خضره
محمد نصار اسماعيل دودين
محمود صلاح مطير الشعار
بيان جمال جروح الفريحات
جمانه محمود ممدوح رقيبات
ديالا منير محمود بني عبده
نور حابس ابراهيم السعودي
ابراهيم عبد الرحمن منصور غانم
احمد جمال محمود طقاطقه
اسماعيل محمد اسماعيل ابو رزق
اياد محمد رجا عباس النادى
عصام عدلي عادل دشون
ياسر سعيد محمد المنسي
اسراء محمود علي دبوس
ايمان حفظي رضا يعيش
راما ابراهيم محمد القعابره
عائشه كمال عبد الرحمن الترك
مها ذياب جمعه الشيشاني
نهى احمد فياض الزيود
محمد موسى علي حبو
محمود احمد عبد المهدى المبيضين
مصطفى محمود عبد الحليم الحيارى
نصر علي احمد ابو دهيم
اسماء اسماعيل كامل ابو حويله
اسيل فايز ربحي الذهبي
اماني ابراهيم عبد القادر سليط
روان احمد فلاح الصمادى
سهى امجد عيسي مرجي
لارا محمد خليل الترك
لمياء عبد القادر مطاوع لافي
منى علي قايض المحارمه
وفاق خالد عطوه الربطه
صالح عادل توفيق رطروط
ايناس محمد عبد الرحمن سوالمه
حياه هزاع حسين الصقر
ذكريات فلاح مبارك الصقر
زينب شحاده عواد الشرع
صباح احمد مصطفى ربابعه
مديحه اسعد عبد الله جهجاه
منار سالم سليمان شداد
مها مصطفى سعدى صالح
يوم: الاثنين تاريخ: 2024/5/13 التواجد الساعة (10:00)
شرين مصطفى عبد الهادى نافع
عبير رضا عزت ابراهيم
لبنى يوسف مصطفى خليل
نوره عبد الرزاق محمد مسمار
وفاء عبد الرزاق فخر الايوبي
احمد خليل عطيه الوليدى
رامي محمد وليد عبد القادر الخليل
عامر محمد سلامه ابو ركبه
عوده مرشد سلمان العواوده
معاذ يوسف محمد ابو اعمير
امل سلطان فلاح الشريده
سكينه احمد منصور الزيود
عائشه خالد قبلان الزيود
ملاك محمد سعيد احمد ابو حماد
خالد محمد عبد هويدي
خلف احمد خلف بني حسن
عبد الرحمن احمد خدام مشاقبه
عيسى غسان عيسى غريب
مراد حنا توفيق مارديني
هاشم حسين محمد صالح
ايناس محمد زيدان الزيدان
سهاد عايد صياح الغثيان
شوق محمد سند المسلم
انس عبد الرحيم احمد الحلايبه
جريس صليبا جريس سلمان البجالي
سيف طارق جمال حدادين
عدي طارق جمال حدادين
عمر محمد احمد ابو شنار
محمد حمد الله فايز الشخانبه
محمود سلامه غندور البشيش
روان سامي محمد البقور
هيا رياض ابراهيم ابو بكر
اسامه حسين جابر الزاملي
داود عبد الرحمن ابراهيم داود
رضاء عمر درويش علوى
عبد الرحمن محمد خالد العمري
عبد الله عبد الرحيم عبد الله العربيات
علي محمد منصور الشرمان
فرحان عبدالملك فرحان العربيات
محمود صبحي ذياب المصري
مرام سليمان عطيه ابو محفوظ
منى عوني محمد عوده
ميساء جميل سليمان بيراوي
هيام عدنان محمد الصمادى
احمد جواد جودت الاصفر
احمد محمد حسني حسين
انس جهاد سليمان الفسفوس
برهان ابراهيم احمد تقي الدين
جمال احمد عطيه ابو خرمه
جميل داوود يونس عمرو
منار جودت محمد شعلان
نجوى احمد محمود عبد العزيز
ولاء صبحي صبري قاسم
انس محمد محمود حموري
ايهاب حسين محمد العامري
سليمان يوسف سليم الزبيدي
فهد حسين فايز الخطيب
محمد عبد الحليم عواد عمايره
مصعب حمد سالم المصرى
يوم: الاثنين تاريخ: 2024/5/13 التواجد الساعة (11:00)
اريج سلامه عبد الله المعايعه
الاء عاطف عبد الوهاب حمدان
امل زيد محمد سعيد الست
امل محمد احمد ابو ناصر
ايلاف احمد عبد الحميد عوده
تهاني فهيم عبد الرحمن حجه
حلا عطيه سليمان النجادا
حنان اسعد كامل الاسعد
سجود محمد عبد الله العليان
لمى فتحي اسعد نعجه
ولاء وليد عثمان المصري
تقى عاكف ابراهيم البدور
رشا عبد الحليم ابراهيم الكلوب
زينب احمد عبد المجيد ابو عزام
سهى نظمي مصطفى بحبوح
عبير سلامه خلف السكارنه
مي صالح يوسف الوشاح
اوس احمد عبد الرحمن قداره
صهيب ياسين عبد القادر حيارات
علاء الدين محمد نمور القاضي
عمار عبد الفتاح احمد سماره
احمد محمد نافع ابو الرب
اشرف علي سلمان المشاقبه
حمزه رشاد محمد محمود
حمزه محمد احمد ابو شنار
زيد عدنان موسى الشوابكه
عبد الله جهاد عبد الله العنساوي
عدي يوسف محمد منصور
علي عبد الله خلف العيطان
مالك زياد نجيب عبد النور
مهند محمد عبد الله نصار
براءه صلاح الدين محمود الوديان
براءه يوسف محمد البطاينه
ابراهيم راتب محمد عمرو
احمد سامي فرج السعيدين
حمزه حسن عبد خليفات
سعيد علي عبد الرحمن الخليفات
سفيان عبد الكريم صالح ابو حمور
علي هاني عبدالله الحيارى
عمر سليمان علي الريالات
عمر محمد توفيق ابراهيم
احمد محمد احمد اللاوى
عصام خليل محمود ابو الهيجاء
علي خميس محمود ابو سعده
عنان سليمان عطا سليمان
فراس نزيه نايف الحسن
محمد امين سليمان علي ابو ناموس
محمد فالح محمود ابو محفوظ
محمد محمود عبد الله عبدالقادر
محمد وصفي عبد المجيد الصالح
وليد صالح يوسف صرصور
تمارا احمد مصطفى القضاه
رانيه فواز مصطفى بني مصطفى
ريم نمر محمد العويصي
ريما هاشم محمد غرايبه
سوسن عبد الله خلف الزعبي
فاتن احمد سليمان القاسم
خالد احمد حسن السموعي
سامر فؤاد ماجد الفندي
شريف محمد شريف احمد الزعبي
عوض عيسى عبد المجيد القواسمي
منذر عبد الوهاب حسن الزعبي
يوم: الثلاثاء تاريخ: 2024/5/14 التواجد الساعة (09:00)
اسيل نواف احمد الوريكات
بيان حاتم يوسف القاموق
بيداء محمود عبد الكريم خليفات
تقى محمد عبد الحليم العزب
جمانا طلال محمد الخطاطبه
سمير عبد الله شحاده المخامره
عمار يونس محمد قواريق
محمد ابراهيم سالم العيادات
يزن نافز مصطفى البيارى
يزيد حسن يوسف الخلايفه
اسماء علي حسين الزعبي
ايات خالد حسن الحوريه
تسنيم محمد حسين بطاح
زهراء عبد الغني عواد المحبوب
صفاء ابراهيم عواد الفاعوري
ماجدولين محمد عيد الجبور
ميس عادل عبد القادر شاهين
ولاء عبد الجليل عبد الرحمن السعايده
عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الرشدان
بتول عبد الفتاح علي الياصجين
احمد موسى احمد ريان
الوليد مازن مصطفى العتيبي
جهاد يونس احمد ضمره
سفيان محمود محمد محمود
ضياء الدين حربي موسى حلاوه
فادي علي عبد الحق حامد
محمد ادريس ابراهيم قرعاوى
محمود نصر رجا محمد
ناجي صقر نمر نجاجره
اسماء احمد اسماعيل النصيرات
داليه عصام احمد الشرع
ليلى ابراهيم وفق العليمات
منتهى محي الدين محمد رضا سعدون
نوال صلاح حسين التل
ولاء زايد محمد علي عناقره
احمد رزق منصور العمري
انس محمد موسى الملكاوى
انمار محمد امين معيوف
ايمن محمد توفيق ملحم
اسراء سعيد مفلح عضيبات
تسنيم رجب حسن ابو حسين
رايه خليل ابراهيم خليل
رحمه عادل عيد نصر الله
سحر نافع امين الهرش
ملاك نور الدين حسني سلمان
منال سعيد محمد عزازي
نسرين عبد الفتاح محمد نور
اشرف احمد محمود عمر
عامر سليم نعيم ابو التقصيره
فضيه محمود ابراهيم حوامده
ملك ناصر محمد بني موسى
منى محمود احمد العياصره
نسيبه عوده محمد العتوم
هيفاء نصرى يوسف عتمه
وفاء محمد احمد الردايده
انس مصطفى محمد عتوم
رامي حسان محمد الرضوان
يوم: الثلاثاء تاريخ: 2024/5/14 التواجد الساعة (10:00)
تسنيم محمد عبد الحميد الحسنات
جمانه محمود فلاح الجهماني
حنين علي موسى عبد الدين
رانيا فوزى عبد العزيز جرادات
رزان احمد محمد سلام
رقيه محمد عبد الفتاح حمورى
سحر عبد العزيز مصطفى جرادات
شروق محمود جودت الزغل
منار حسين حسن العمرى
هديل فواز محمد عبد الرحمن
ايمن خليفه طعمه دراوشه
رينات صالح حسين التل
علاء الدين محمد فؤاد الاسعد
علاء عادل عامر حسين
عماد الدين محمد احمد عبيد
لؤي عبدالرحمن اسماعيل ابوسل
محمد احمد عبد اللطيف ابو بكر
محمد سمير فلاح قبلان
محمد عبد القادر سالم عيد
محمد فتحي عبد الرحيم بركات
جنات حربي علي الشحادات
ساره جهاد فلاح الغنانيم
فداء عبد الحافظ سليمان المعادات
ايهاب محمد احمد الدبعي
حسن علي بركات العدوان
حمزه محمد حسين الحيارى
عوده مفضي خليل الرزق الله
محمد عبد الكريم علي الرحاحله
معاذ كامل سالم عجرمي
يزيد مازن نايف قطيشات
الاء زياد محمد البطاينه
سحر احمد حسن العمري
لانا عبد الله عبد الله المرتضى
احمد يحيى ابراهيم الطلافحه
خلدون انور خالد العمرى
رعد وليد اشتيوى بشكمي
عيسى محمد مفلح احمد
محمد رفيق طه صلاح
محمد سامي محمد صالح
يوسف ابراهيم سليم الشرمان
داليا دعاس صالح عبداللطيف جعاعره
فاطمه عبد الحليم محمود ابو هزيم
مروه سليمان علي الزعبي
هديل موسى شاهر الزعبي
سعود محمد عبد البقور
شادي خلدون خليل النابلسي
عدي صقر سليمان خريسات
لؤي سليم علي البدارين
محمد ذيب فليحان النسور
محمد هيشان عبد الرحمن الفاعوري
ايمان عيسى محمود النجادات
بنان حسين لافي الربابعه
بنان نذير اديب الحمود
محمد زياد خليل احمد
محمد سفيان محمد الصمادى
محمد فهد علي طيفور
محمد محمود فالح الصمادى
محمد مروان احمد الزعبي
نزيه خلف عبدالكريم الاحمد
يوم: الثلاثاء تاريخ: 2024/5/14 التواجد الساعة (11:00)
ابتسام احمد موسى زبش
امال سلطان موسى عباده
روان توفيق محمد العماوى
زين احمد عثمان العمرى
هنادى حسين عبد الرحمن المطلق
ولاء ياسر محمود العمرى
ياسمين محمد محمود عمرى
سامر احمد حسن نصار
عامر طاهر محمد ابو الرب
علي وليد علي دحادحه
عمرو عبد الله سلطي الشلول
الاء فواز فلاح بطاينه
شيماء موسى احمد الصقر
منار محمد عبد الله الطعاني
ميساء خالد فائق العفيفي
نهال ابراهيم خضر الزبيدي
احمد فائق سليم الرجوب
عاهد حسن خليف المعنقر
عمر سليم عقله شطناوى
محمود محمد ابراهيم الردايده
مراد يوسف عزات نمر
منتهى زكي محمد عدوان
بلال سامي صلاح عباسي
جهاد احمد صالح منسي
حمزه عيسى محمد الجمال
رامي محمد ناجح بديوى الغرايبه
صفوان عبد الله يوسف عبد العال
عبد الرحمن زيد انيس نصير
محمد عمر عبد اللطيف الاشقر
محمد موفق شفيق بطاينه
يحيى فايز نصار العمارين
غرام سليمان عبد الله عبيدات
مريم محمد العيسى نصايره
هاله علي محمد عبيدات
خلدون علي قدره الطواها
سامر وليد ابراهيم خزاعله
صدام سودي دوخي عبيدات
عبد الرحمن كامل محمد ابراهيم
علي حسين سعيد المراشده
وائل محمد حمد محمد
ايمان مرعي سليمان ابو ركبه
ريما مصطفى عمرو محمد
عبلا جمال مصطفى الزعبي
نسرين محمد احمد الخرابشه
هيا عبد الحافظ احمد محيسن
احمد سليمان سليم العزازمه
اسحق يوسف عبد الحميد ابو سليم
حسن وائل حسين العجوري
راكان محمد يوسف العجرمي
محمود حسن يوسف ابو سلام
دعاء عرسان علي المومني
رزان حاتم سليمان بني فواز
رولا عدنان حمدان المومني
سناء حسين سليمان قيطاز
شفاء احمد عبد الله الصمادى
شفاء محمد سليم المومني
صيته محمد علي فلاح القضاه
فاتن اعقاب عبد الكريم الزغول
ولاء عبد الرسول محمد الخشارمه
احمد شاهر احمد المومني
احمد محمود فايز وحشه
يوم: الأربعاء تاريخ: 2024/5/15 التواجد الساعة (09:00)
اسراء محمد ارشيد بطاينه
ايمان ابراهيم محمد العزام
رؤى رياض فالح براسنه
سلام احمد يوسف علاونه
سميه حمزه حسن عزام
شيماء محمد امين سامي العلاونه
عبير ابراهيم محمد القرعان
فاتن جمال مشرف القرعان
منار عبد الرحمن مجلي القرعان
وئام عمر محمد القرعان
ايات عبد الكريم موسى جرادات
رانيا علي سليمان شطناوى
غاده سامي احمد الشناق
لارا محمد حمزه الشهاب
اسلام كامل صالح قاعود
اياد رياض جميل خضر
بهاء الدين يونس عوض الذبيان
توفيق محمد توفيق ابو عاشور
محمد علي بركات الجراح
حمزه يحيى محمد العمري
راشد صالح علي الشرمان
سامي رسمي يوسف موسى
عبد المالك محمود حسن حسن
غازي صالح فواز ابوزيتون
محمد احمد محمد جوارنه
محمود طلال محمود ابو حشيش
معاذ عبد المجيد محمد بدور
هيثم محمد امين الجراح
يعقوب جمال علي كنعان
ايام حكم خطاب الخطيب
نداء محمد محمود ابو سيف
هبه احمد محمود السعدي
بشار محمد ابراهيم الحمزه
حازم محمد حسن ابو صباح
عبد السلام ابراهيم علي الداود
علي عبد الرحيم محمود الوردات
قاسم محمد سليمان الخزعلي
مصعب عبد الرزاق خالد عبيدات
احمد عادل محمود الغنانيم
احمد فتحي اشتيوى ابراهيم
شهاب الدين صالح احمد ابو جابر
صخر عايد عبد الفتاح ابو عرابي
عبد الفتاح منصور عبد الفتاح الجدوع
فادي محمد جمال احمد عبد القادر
محمد خالد بركات العدوان
محمد زيد سلامه الريالات
مراد حسن حسين الجبارات
مصطفى محمد حماد الحسيني
تهاني حمدان ابراهيم الجسار
ثروت خالد علي الشرع
رياض احمد سعيد الزغول
زياد محمد علي الربابعه
ماهر عبد الرحمن حسن العمايره
محمد سليمان احمد المومني
نادر مازن مصطفى ابو عمره
يعرب عبد الله عليان القضاه
يوم: الأربعاء تاريخ: 2024/5/15 التواجد الساعة (10:00)
اميمه مسعد سيف مروان
آيات عاطف احمد جمعه بني ارشيد
خيريه صالح سليم طرابشه
سجى خالد ناظم ملكاوي
علا رياض رضوان بني اسماعيل
مجد عز الدين صالح روسان
نبال عبد الرزاق محمد عبيدات
هبا احمد محمد بني دومي
هبه رشدى محمد طاهر القواسمي
هبه زكريا علي العلاونه
رؤيا يوسف حسين الزعبي
ولاء امين يوسف شنيقات
احمد سعيد فالح بني صالح
ثامر محمد ذيب الطوالبه
زيد عبد الله بدر العمري
عمار يوسف عمر اللطايفه
فلاح ابراهيم احمد الزعبي
محمد نعمان قاسم قاسم
يزن خلدون محمد علي الفوارس
يزن محمد سليم ربابعه
جعفر محمد توفيق محاسنه
حسام جمال محمد بني عيسى
حمزه قاسم محمد عبيدات
زهران عادل سلامه السلايمه
صهيب مامون عمر الملكاوي
علي نديم عباس حرب
محمد خلف رجا الرشدان
محمد موسى فرج الجهماني
محمد يوسف سالم الزعبي
ميمون محمد عبد الرحمن الهامي
اسلام احمد محمود نواصره
رحمه عبد الله علي غرايبه
شيرين علي اسماعيل سلمان
احمد مصطفى سلامه عتوم
اديب نذير اديب الحمود
زياد احمد حميدى الرقيبات
زيد علي قاسم الربابعه
عوض مازن عوض بشابشه
مالك ابراهيم موسى الناطور
مصعب محمد عوض الجيزاوي
احمد سامي عبد الله الجمل
حمزه اسماعيل صالح الرفاعي
طلال محمد طلال غوانمه
عبد الرحمن فضل مصطفى سماره
ليث سامي عيسى سهاونه
محمد عبد المهدي عيسى غوانمه
مهند عبد الودود حسن عبابنه
مهند محمد حماد كنعان
موفق توفيق عقيل بني هاني
ياسين علي يوسف الصمادى
اقبال عدنان عبدالله الشمايله
بشرى محمد حسين العتيق
خديجه محمد عبد العزيز القدومي
سماح سميح عبد الرحمن البستنجي
عبير فهد محمد الشوامره
عفاف رضوان نظمي ابو جابر
منار عمر عبد العزيز جربوعه
هبه احمد عيسى المواجده
محمد احمد عواد الشرعه
يوم: الأربعاء تاريخ: 2024/5/15 التواجد الساعة (11:00)
اروى فؤاد محمد الشرع
اريج علي محمود عتوم
اسراء موسى سلامه حوامده
بتول مشهور بشير حتاحت
تغريد محمد عوني خالد خصاونه
دانيه عبد الله حسن ملكاوي
رابيه موفق احمد النواصره
ساره محمد علي الدرابسه
غاده حسين موسى الذيابات
نورا عبد المنعم حسن الخطيب
هبه علي ابراهيم ملكاوي
اسراء هاني جميل الوشاح
ايمان محمود صالح الصمادى
ساره نجيب ايوب الربضي
سحر محمود محمد البطوش
ارشيد ابراهيم عواد الزعبي
رائد محمد محمود جباتا
عبدالوهاب محمد عوض رمضان
محمد علي عبد الرحيم ارشيدات
محمد علي محمود الزعبي
محمد نايف احمد الشبول
بسمه ابراهيم رفاعي الصغيرين
حلى هاني سالم الخزام
احمد تميم قاسم الاخرس
احمد حسان مجلي جلابنه
انس خالد ابراهيم النادي
غيث صبحي احمد عتوم
فؤاد عبد السلام احمد الزعبي
محمد حسن محمد القضاه
محمد عبد المولى عبد الله المومني
معتصم سليمان احمد القادري
ميساء محمود عبد الله الشوبكي
وعد احمد عوده الخزاعله
احمد ناجح جميل صالح
حسن عوض سلامه الطراونه
صدام علي خلف العيسى
طارق عاطف احمد الطراونه
غسان صالح صوان الشرفات
مالك حسين هواش بني خالد
محمد احمد محمد مومني
محمد سعود عقيل السرحان
صخر محمود خميس ابداح
علي محمد تيسير علي الدردور
غيث موفق شحاده شكور
فارس عبد الرحمن قاسم جرادات
محمد سلطان حسين الصقر
محمد علي الاحمد اخويله
محمد فؤاد صالح السماره
مراد ابراهيم محمد ابو قران
مصطفى خالد محمود نوفل
احمد محمد عبد الغني القضاه
جمال سامي محمد الذنيبات
حمزه اكرم عبد الله الختاتنه
رواحه سالم يوسف الحلالمه
صالح فايز صالح الخمايسه
صفوان كامل خلف الليمون
مالك محمد مدالله المحادين
معاذ مسلم عيسى البكور
مؤمن ياسين مشالش الضلاعين
مؤيد ياسر عبد الكريم القراله
يزن محمود عبد الهادى الرواشده
يوم: الخميس تاريخ: 2024/5/16 التواجد الساعة (09:00)
اخلاص عبد الوهاب سالم الخوالده
اسراء عبد الحفيظ عبد الرحمن مومني
اماني سماره لافي ارشيد
تهاني عبد الكريم يوسف العمري
دعاء احمد محمود ابوالعدس
دعاء ضيف الله مصطفى الشواشره
دينا محمد راضي المومني
روان سعد سليمان القضاه
ليان محمد احمد القضاه
منار زهير محمد المومني
احلام ابراهيم عواد الزعبي
اسراء محمد حسن خطاطبه
صفاء ناجح محمد البعول
غيداء احمد محمد الرحيل
هديل محمود حسني الشقاح
هناء عيسى سليمان المومني
وفاء محمد محمود الديك
فادي يعقوب عطا الربضي
هيثم قاسم عقله المومني
زهره فيصل محمود العموش
سامي عادل سامي الحلبي
عاهد عبد الله محمود الفرايه
عساف عبد الوهاب كريم المجالي
عوده محمد عبيد البلوي
غازي كمال جمال الذنيبات
محمد غازي رزق المعايطه
ندي عمار نايف الحناينه الهلسا
يعرب محمد يوسف المبيضين
يوسف محمد علي الزوايده
امامه تيسير عطاالله القيسى
بثينه عبد الله احمد العويرات
براءه عبد الرحمن سعود السبول
بشرى نايف عطا الله الخمايسه
تسنيم عبد الوهاب عوض الحجاج
سرى امين عاتق المرايات
بادي محمد سالم المطارنه
سليمان ماهر محمد العيه
علي عوده نعيم الطراونه
احمد سرور احمد القضاه
انس عارف خليل الهلسا
انس محمود جميل الجنيدى
ايهم فواز عيسى الزيادين
جعفر ابو بكر علي الصعوب
عبد الرحمن ابراهيم حسان الدهيني
موفق يوسف نايف قوقزه
همام سليمان زعل المطارنه
ياسر محمد ناصر الزغول
ينال جميل محمود البدارين
الاء حسين سليمان الصرايره
اماني عبد السلام صالح البطوش
وفاء سليمان عبد القادر الصرايره
خالد وليد خليل ابو حسن
رائد امجد خلف الخطبا
ليث سمير عيد النواصره
محمد راشد يوسف العشوش
معاذ اسماعيل موسى البديرات
يوم: الخميس تاريخ: 2024/5/16 التواجد الساعة (10:00)
اريج مفلح علوش السليم
تماره ممدوح خالد الفواعره
دينا علاء ابراهيم العزي
ريم عوض مفلح المحسن
عبير مفضي خليف الشرعه
فاطمه سليمان عوض الشرفات
مرام منصور فوزي نادر
ولاء فيصل رجا مسلم
احمد هاني علي ابو عاقوله
هاني محمد علي ابو عاقوله
اسلام سلمان محمد المرابي
تسنيم عبد السلام محمد ابو عيسى
رشا سلامه محمد المسامره بني عطيه
روان كساب سالم الجبور
سميه سليمان سعود كريشان
هدى سليم سلمان العرافين
هديل ابراهيم عيد بني عطيه
ولاء ابراهيم محمد العموش
علي عبد المعطي حماد الضلاعين
مؤيد امين احمد العضايله
بنان يوسف دهيسان الحجايا
احمد سامي منصور المسيعدين
ايوب سليم ابراهيم الفقير
حسام علي محمد ال خطاب
سفيان حسين علي النعيمات
عبد الرحمن خليل محمد ابو معيتق
عبدالله نصر ابراهيم المتولي
علاء احمد حمد السحالين
فارس عدنان فارس كريشان
محمد اسماعيل علي الرتيمات المزايده
امل محمد طالب المراشده
برديس عنتر طه ياسين
دعاء محمد عقله الفرجات
سوزان فواز محمد ابو سعود
ميرا شفيق احمد عبيدات
وداد عبد الله سلمان الخليفات
وعد هاشم توفيق ابو الفيلات
عامر محمد خير موسى ابو كركي
عوض جبريل عوض الزيدانيين
يوسف عبد السلام عبد الرحمن ابو صالح
ابرار منصور احمد المحاسنه
تماضر هاشم فرج ابو عيشه
رقيه ابراهيم عطيه الغرابلي
وقار فايز يحيى السفاسفه المزايده
ايهم جمال جبريل الرفايعه
بشار ياسر سليمان الغنميين
عاطف عبد الله فالح السلامين
فضل صالح ذياب البدور
ناجي عبد السلام سالم الخليفات
هارون مفلح هارون الفلحات
آمال محمد مروح السوالقه
عبير منذر خلف العودات
غدير مصطفى محمد المرايات
حمزه هاني احمد الكريمين
سيف جودت احمد الجرادين
عدي سليمان مريحيل العميلات
محمد علي بشير النوايشه
يزيد محمد سليمان الشباطات
يوسف محمد عواد العونه
يوم: الخميس تاريخ: 2024/5/16 التواجد الساعة (11:00)
الاء تيسير عليان خرابشه
بشرى زهير مفضي العمايره
درة محمد عبد الهادي البستنجي
رزان زكريا عيسى المعاني
رزان عبد الحليم حسن ابو نواس
رغد طه عبد الرحمن التل
رغد محمود محمود نوافله
روان فتحي شاهر المسيعدين
صفوان يوسف ياسين البداينه
عبد الرحمن عبد الله محسن الخوالده
همام عاطف موسى الطراونه
اسراء غازي عقله السميحيين
اميره عوني حمد الجرابعه
تمارا عبد الوهاب محمد المحاسنه
رانيا عواد شعير السميحيين
عبير عبد العزيز كايد الربيحات
ملاك عبد العزيز حسين الكليبات
احمد محمود موسى الرواضيه
حسن عطا الله حسن النوافله
محمد ابراهيم احمد المسيعدين
يزن احمد حامد المجالي
احمد محمد جميل القضاه
اشرف خالد جبرائيل الطراونه
خالد ظافر محمد الفريحات
عاصم فلاح سليمان الجعافره
عمر علي شقيان النعيمات
قدر تيسير عبد العزيز الضلاعين
محمد عصام احمد النابلسي
محمود حماد جابر الحمايده
موفق محمد حسين راشد
مؤيد عمر عيسى موسى
حنين غسان عبد القادر الهباهبه
رزان عمر مصطفى الخنشيري
كنوز مصطفى سعيد الحزينه
هناء عمر عبد الله منصور
احمد يوسف جبر خاطر
ايهاب محمد احمد الهنداوي
حسام جمال حسن ابو جابر
عبد الرحمن خليل احمد الزعبي
محمد محمود عبد الرحمن ارشيد
محمود احمد محمود الشقيرات
رناد وليد محمود الصبح
ريما باسم محمد الجغبير
نوره تركي محمد ابو العدس
ولاء عبد الله عطا الله الخلفات
تامر عزات عبد القادر الحرازنه
صهيب محمد محمود الطوالبه
طارق محمد علي الهلالات
عبد الرحمن سالم سالم موسى
محمد يوسف محمد الشويخ
اريج عبد الله محمود الشقيرات
ايمان سامح محمود زيتاوى
دعاء صالح محمد الرواد
لينا شاهر محمد الطراونه
ميس محمود خليل درويش
ميساء بسام اسماعيل حسين
احمد عبدالله موسى ابو كركي
عبد الرحمن ماجد محمد المسيعدين
محمد هشام محمد عطيه
محمد وليد احمد ابو ذوابه
محمدامين علي عبد الكريم الخوالده