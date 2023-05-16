الاحتلال يعتقل شابين من القدس

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، شابين مقدسيين من بلدة العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة.

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وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد درويش وبيسان عبيد، بعد اقتحام منزليهما في العيسوية.



وكانت القوات اعتقلت مساء الاثنين، الشبان نعمان وزوز، إبراهيم النتشة، خطاب الشرباتي، محمد الرملاوي، أحمد أبو غزالة، روحي كلغاصي، محمد البكري، وزكريا البكري.



وفي سياق متصل، أجلت محكمة الاحتلال، محاكمة الفتيين قسام الأعور ونشأت دوابشة من بلدة سلوان، لتاريخ 12-6-2023 ، علمًا أنهما اعتقلا قبل 10 أشهر.

صفا