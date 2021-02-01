الاحتلال يعتقل طفلين من الطور بالقدس المحتلة

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، طفلين من بلدة الطور شرق البلدة القديمة من القدس المحتلة.

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وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل اسماعيل داود أبو الهوى (15 عاما)، بعد مداهمة منزله في منطقة "الخلوة" في البلدة، والطفل رائد حازم الصياد (16 عاما)، بعد مداهمة منزله في منطقة "قاع الحارة" فيها.

المصدر : وفا

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