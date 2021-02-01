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الإثنين، 01-02-2021 12:59 م

بعد مداهمة منزليهما

الاحتلال يعتقل طفلين من الطور بالقدس المحتلة

ط
تعبيرية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، طفلين من بلدة الطور شرق البلدة القديمة من القدس المحتلة.

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وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل اسماعيل داود أبو الهوى (15 عاما)، بعد مداهمة منزله في منطقة "الخلوة" في البلدة، والطفل رائد حازم الصياد (16 عاما)، بعد مداهمة منزله في منطقة "قاع الحارة" فيها.

 

المصدر : وفا 

 

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