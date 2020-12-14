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الإثنين، 14-12-2020 08:54 ص

مداهمة منازل فلسطينيين

الاحتلال يعتقل مواطنا في نابلس

يع
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا من مدينة نابلس، وقامت بتفتيش عدد من المنازل.

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وقالت مصادر أمنية فلسطينية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن علاء حميدان من حي المعاجين، عقب مداهمة منزله في المدينة.


وأضافت، ان تلك القوات شنت حملة مداهمات وتفتيشات لعدد من المنازل، تخللها مواجهات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.


إلى ذلك، أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال داهمت منزل النائب السابق ياسر منصور في مدينة نابلس، والحقت أضرارا بمدخله، فيما داهمت عدة منازل في بلدة جماعين جنوبا.

 

المصدر : وفا الفلسطينية 

 

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