الإثنين 08-01-2024
الوكيل الاخباري
 

بينهم 8 أطفال .. 30 شهيداً بخانيونس منذ فجر اليوم

بلعاوي يكشف سبب شدة أعراض الأمراض الفيروسية في الاردن

مدير مستشفى حمزة يكشف تكلفة زراعة الكلى

الضمان: انتهاء الدراسة الاكتوارية لوضع المؤسسة المالي خلال العام الحالي

حزب الله يستهدف موقعين للاحتلال

التربية تنشر أسئلة امتحان الحاسوب التكميلي

طلبة في الأردنية يعلقون على ما جاء بامتحان الثقافة الوطنية

2523 مركبة وشقة معروضة للبيع في المزاد على موقع وزارة العدل الأردنية - رابط

الهيئة الخيرية الأردنية تسيّر 46 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة

الدفاع المدني: التعامل مع 1284 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الإثنين، 08-01-2024 12:19 م

الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا بالضفة الغربية

1704704322315 (1)


الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 28 فلسطينيا بحملة مداهمات واقتحامات واسعة شنتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، فيما دارت اشتباكات مسلحة في بعض البلدات والمخيمات، أسفرت عن إصابات في صفوف الفلسطينيين.

اضافة اعلان


وبحسب بيان صادر عن نادي الاسير الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 28 فلسطينيا حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.


وتركزت الاقتحامات والاشتباكات في محافظات، جنين وطولكرم وقلقيلة ونابلس وسلفيت ورام الله والبيرة والخليل وبيت لحم، كما تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12024622244999646196

بينهم 8 أطفال .. 30 شهيداً بخانيونس منذ فجر اليوم

2023-12-16T212446Z_2054012004_RC2IY4AJ9S8D_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-HOSTAGES (1)_0

"الوقت ينفذ".. أقارب رهائن بغزة يدعون لـ"إعطاء الأولوية للمفاوضات"

11

إسرائيل تختار قاضيا متقاعدا لجلسة محكمة العدل الدولية بشأن غزة

اقصى

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

وو

أونروا: تهجير 1.9 مليون شخص من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر

120247235717709961075

نقابة الصحفيين المصريين تمنح وائل الدحدوح جائزة "حرية الصحافة"

أخبار متعلقة
203224

إصابة ضابط إسرائيلي في اشتباكات قلقيلية

1234854215

اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال في نابلس

طط

الاحتلال يوسع عمليته العسكرية في جنين

GBDofH9X0AA8-ZK

اشتباكات بين المقاومة والاحتلال بمناطق مختلفة في غزة

احتلال 9

الاحتلال ينسحب من طوباس بالضفة الغربية

لا

الاحتلال يقصف منزلا وسط مدينة طوباس بصواريخ حارقة