الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من جنين

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، أربعة فلسطينيين من مدينة جنين وبلدة الزبابدة.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مصعب سوقية، ومجد أبو سرية، ومحمد أبو عبيد من مدينة جنين، أثناء مرورهم على حاجز عسكري قرب قرية دير شرف جنوب نابلس.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عاصف الغريب من بلدة الزبابدة جنوب جنين، بعد أن داهمت منزله وفتشته.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى أم التوت، وجلقموس ودير أبو ضعيف، شمال شرق جنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفا