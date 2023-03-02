الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من جنين

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين، من محافظة جنين.

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وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أنس وسيف تركمان بعد اقتحام مدينة جنين ومداهمة منزل ذويهما في حي السويطات.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محسن محمود حمامرة، وعبد الرحيم أحمد شقيقات من بلدة جبع، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.



وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت في بلدة جبع، أطلق جنود الاحتلال خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية رمانة وداهمت منزل الفلسطيني كامل محمود أبو بكر.



وفا

