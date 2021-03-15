الاحتلال يعتقل 4 مقدسيين

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، 4 مقدسيين من مخيم شعفاط وسلوان.
وقال شهود عيان، في تصريحات صحافية إن "وحدة مستعربين بمساندة قوات خاصة اقتحمت مخيم شعفاط، الليلة الماضية، ولاحقت 3 شبان واعتقلتهم، وخلال ذلك اعتدت عليهم بالضرب المبرح، وهم: الفتى محمد عبد الحق، ومحمود حمدان، والشاب وائل عرار.
وفي حي بطن الهوى في سلوان، اقتحمت مخابرات وقوات الاحتلال عدة منازل، واعتقلت الشاب يوسف الرجبي، كما استدعت آخرين للتحقيق.
المصدر: وفا
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