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الإثنين، 15-03-2021 08:34 ص

يستدعي آخرين من مخيم شعفاط وسلوان

الاحتلال يعتقل 4 مقدسيين

سلوان
توضيحية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، 4 مقدسيين من مخيم شعفاط وسلوان.

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وقال شهود عيان، في تصريحات صحافية  إن "وحدة مستعربين بمساندة قوات خاصة اقتحمت مخيم شعفاط، الليلة الماضية، ولاحقت 3 شبان واعتقلتهم، وخلال ذلك اعتدت عليهم بالضرب المبرح، وهم: الفتى محمد عبد الحق، ومحمود حمدان، والشاب وائل عرار.


وفي حي بطن الهوى في سلوان، اقتحمت مخابرات وقوات الاحتلال عدة منازل، واعتقلت الشاب يوسف الرجبي، كما استدعت آخرين للتحقيق.

 

المصدر: وفا

 

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