القدس .. الاحتلال يطلق قنابل الصوت بكثافة في الطور

الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، بلدة الطور بالقدس المحتلة، وأطلقت قنابل الصوت بكثافة صوب المواطنين المقدسيين.

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وأفادت مصادر فلسطينية إن مواجهات اندلعت في منطقة "الخلة" بالبلدة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا وابلا من قنابل الصوت وروعوا المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت منطقة "الحردوب" في البلدة وقيدت حركة الدخول إليها والخروج منها.

المصدر : وفا

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