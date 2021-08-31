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الاحتلال يعيد اعتقال أسير مقدسي لحظة الإفراج عنه من سجن النقب

الثلاثاء، 31-08-2021 04:47 م

الاحتلال يعيد اعتقال أسير مقدسي لحظة الإفراج عنه من سجن النقب

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الوكيل الاخباري- أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتقال الأسير المقدسي محمد جميل الجولاني (34 عاما) من سكان مخيم شعفاط شمال شرق القدس، لحظة الإفراج عنه من أمام بوابة معتقل "النقب" الصحراوي، بعد قضاء محكوميته البالغة 13 عاما.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، إن محمد اعتقل بتاريخ 1/9/2008، وتوفيت والدته قبل تسع سنوات، ولم تسمح له سلطات الاحتلال بالمشاركة في تشييع جثمانها، او حتى القاء نظرة الوداع، ما ترك غصة كبيرة في قلبه.

نشط محمد في أطر الحركة الأسيرة، وكان له دور بارز في صفوف حركة فتح داخل قلاع الأسر، وساهم في الدفاع عن حقوق الأسرى في سجني "مجدو" و "الدامون".

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المصدر: وفا

 

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