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الخميس، 17-03-2022 03:52 م

الاحتلال يغلق البلدة القديمة من الخليل

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الوكيل الإخباري-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، البلدة القديمة من الخليل، وأطلقت قنابل الصوت صوب المواطنين الفلسطينيين .

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وقال مراسل وفا إن قوات الاحتلال اقتحمت ساحة البلدية وأغلقت البلدة القديمة من الخليل، وأجبرت التجار على إغلاق محالهم التجارية، وأطلقت قنابل الصوت باتجاه المواطنين الفلسطينيين وأجبرتهم بالقوة على اخلاء المنطقة.


واعتبر مواطنون فلسطينييون أن ما يقوم به الاحتلال من اعتداءات وإغلاق متكرر للأسواق في تلك المنطقة، يهدف الى الحد من تواجد المواطنين والضغط على أصحاب المحال لنقل تجارتهم الى خارج البلدة القديمة وافراغها من أصحابها لصالح مشاريعه الاستيطانية، محذرين من مخطط لفرض إغلاق يومي للبلدة القديمة.

 

وفا

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