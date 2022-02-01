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الثلاثاء، 01-02-2022 03:07 م

الاحتلال يغلق طريقا بالسواتر الترابية جنوب بيت لحم

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الوكيل الإخباري-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طريقا في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالسواتر الترابية.

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وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت المنطقة الصناعية لاستخراج وصناعة الحجر والرخام في منطقة خلة حجي شرقا، وأغلقت الطريق الرئيسة لها بالسواتر الترابية.


وأعرب عدد من المواطنين في المنطقة من تخوفهم من محاولة قوات الاحتلال الاستيلاء على معدات وآليات وشاحنات لأصحاب المصانع، كما حدث سابقا في مرات عدة.

 

وفا

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