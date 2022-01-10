الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين من بيت لحم

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، ثمانية مواطنين من بيت لحم.

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وأفادت مصادر امنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد جعفر طقاطقة (23 عاما)، وإبراهيم خالد طقاطقة (17 عاما)، ومحمد محمود طقاطقة (20 عاما)، و مأمون اكرم طقاطقة (19 عاما)، وربيع علاء طقاطقة (21 عاما)، ونور الدين جلال طقاطقة، وجميعهم من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



كما واعتقل الاحتلال ناصر محمد الوحش (23 عاما) من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، وحازم جمعة صلاح (46 عاما) من بلدة الخضر جنوبا، بعد دهم منزليهما و تفتيشهما.

وفا