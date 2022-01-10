الإثنين 10-01-2022
الوكيل الاخباري

هام لمن يمتلك أكثر من عداد كهرباء بشأن الدعم على الفاتورة

الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين من بيت لحم

117 مليون دينار قيمة إعفاءات منحتها الحكومة للقطاع العقاري في 2021

تراجع أسعار النفط عالميا

كازاخستان تعلن تحييد خليتين متطرفتين في ألما آتا

شركة الكهرباء الوطنية تطرح عطاءين

التربية تدعو المستثمرين التقديم لمشروع إنشاء 15 مدرسة حكومية

45632 طالبا وطالبة يشاركون في تكميلية التوجيهي اليوم

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

اللجنة المالية النيابية تستكمل مناقشة مشروع الموازنة العامة

الإثنين، 10-01-2022 08:13 ص

الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين من بيت لحم

الاحتلال4


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، ثمانية مواطنين من بيت لحم.  

اضافة اعلان


وأفادت مصادر امنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد جعفر طقاطقة (23 عاما)، وإبراهيم خالد طقاطقة (17 عاما)، ومحمد محمود طقاطقة (20 عاما)، و مأمون اكرم طقاطقة (19 عاما)، وربيع علاء طقاطقة (21 عاما)، ونور الدين جلال طقاطقة، وجميعهم من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.  


كما واعتقل الاحتلال ناصر محمد الوحش (23 عاما) من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، وحازم جمعة صلاح (46 عاما) من بلدة الخضر جنوبا، بعد دهم منزليهما و تفتيشهما. 

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اح

مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينيين في البيرة

0VHto

مستوطنون يهاجمون فعالية لزراعة أشتال حرجية شمال غرب نابلس

10162138711026269513211748870453

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على قطعة أرض بمساحة 400 متر في العيسوية

888888888888888888888888888888888888888

نابلس: الاحتلال يغلق مدخل منطقة المسعودية بالمكعبات الاسمنتية

475891-2045537899

مستوطنون يستهدفون قطيع مواشٍ وإخطارات هدم في المغيّر

c2ef6265-a721-4d02-933b-af458e5ed98b_16x9_1200x676

تراجع جديد على حالة الأسير ناصر أبو حميد ولا رد حول طلب الإفراج عنه

أخبار متعلقة
احتلال5

الاحتلال يعتقل فتى وشابا من بيت لحم

احتلال5

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص الحي في بيت لحم

efd45fab-aaeb-44cc-9834-28db10e69e3c

الاحتلال يهدم منزلا في بلدة نحالين غرب بيت لحم

159954574590539700

الاحتلال يعتقل شابا من بيت لحم ويستدعي ثلاثة آخرين للتحقيق

16338117940

الاحتلال يعتقل شابا ويفتش عدة منازل في بيت لحم

ZVJdY

قوات الاحتلال تعتقل شابين من بيت لحم