الاحتلال يفرج عن طفلين مقدسيين بشرط الحبس المنزلي

الوكيل الإخباري-أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأحد، عن طفلين مقدسيين شرط الحبس المنزلي.

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وأفادت مراسلة وفا ، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن الطفل محمد أحمد زيتون (13 عاما)، بشرط الحبس المنزلي في منزل جده بالبلدة القديمة، كما أصدرت قرارا بالإفراج عن الطفل عمر أبو ميالة، من بلدة سلوان، شرط الحبس المنزلي لمدة أسبوع، وكلا الطفلين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى



وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الطفلين زيتون وأبو ميالة في 30 من كانون الأول المنصرم، من بلدة سلوان.



وفا