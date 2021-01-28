الاحتلال يقتحم عدة بلدات في نابلس

الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدة بلدات في محافظة نابلس، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.

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وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عصيرة الشمالية وداهمت منازل باسم الشولي، ومهند شراقة، وعزيز الشولي.



وأضافت المصادر أنه جرى اقتحام بلدة قصرة جنوب نابلس، واندلعت مواجهات على مدخل بلدة بيتا جنوبا، واقتحام عدة منازل في البلدة وتفتيشها والعبث في محتوياتها، عرف منها: أحمد يوسف عودة، وعبد الهادي يوسف عودة، ورأفت يوسف عودة، وايهاب يوسف عودة.



وفي سياق آخر، أكدت المصادر أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة المسعودية التاريخية، التابعة لأراضي قرية برقة شمال نابلس.



المصدر: وفا

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