نابلس .. الاحتلال يجرف أراض ٍفي عينابوس

الوكيل الإخباري - جرفت آليات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مساحات من اراضي قرية عينابوس جنوب نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية ، غسان دغلس، إن جرافات الاحتلال شرعت بعمليات تجريف في منطقة "أبو ميلادي" شمال عينابوس، القريبة من مستوطنة " يتسهار".



واضاف ان هناك تصعيدا ، في عمليات الاستيلاء على الأراضي وتجريفها لصالح توسيع المستوطنات، على حساب اراضي المواطنين.

المصدر : وفا

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