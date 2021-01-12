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الثلاثاء، 12-01-2021 12:50 م

تصعيدا في الاستيلاء على الأراضي

نابلس .. الاحتلال يجرف أراض ٍفي عينابوس

جرف (2)
من المصدر


الوكيل الإخباري - جرفت آليات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مساحات من اراضي قرية عينابوس جنوب نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية ، غسان دغلس، إن جرافات الاحتلال شرعت بعمليات تجريف في منطقة "أبو ميلادي" شمال عينابوس، القريبة من مستوطنة " يتسهار".


واضاف ان هناك تصعيدا ، في عمليات الاستيلاء على الأراضي وتجريفها لصالح توسيع المستوطنات، على حساب اراضي المواطنين.

 

المصدر : وفا 

 

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