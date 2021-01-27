بيت لحم .. مستوطنون يحرثون عشرات الدونمات

الوكيل الإخباري - أقدم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، على حراثة عشرات الدونمات شرق بيت لحم.
وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: إن مستوطنون بحماية جنود الاحتلال قاموا بحراثة عشرات الدونمات في البادية الشرقية في مناطق "خلة البطمة" و"شعب اللصف" تعود لعشيرتي الزواهرة، والوحش، تمهيدا للاستيلاء عليها.
المصدر : وفا
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