الجمعة 15-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 15-03-2024 12:59 م

الاحتلال يقتحم مخيم الفارعة في طوباس

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الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مخيم الفارعة، جنوب طوباس.

وأفادت مصدر بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم قادمة من جهة حاجز الحمرا العسكري، ترافقها جرافة، فيما انتشر القناصة عند مدخل المخيم وفي محيطه، بالإضافة إلى انتشار قوات من المشاة داخل المخيم وسط تحليق طائرة استطلاع في الأجواء على ارتفاع منخفض، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

يذكر أن مخيم الفارعة يشهد اقتحامات متكررة بين الفينة والأخرى، أدت إلى استشهاد 14 مواطنا فلسطينيا من المخيم خلال ثلاثة أشهر .

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وفا

 




 

 


 

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