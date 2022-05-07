السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
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السبت، 07-05-2022 04:38 م

الاحتلال يمدد اعتقال مقدسي ويفرج عن آخر بشروط

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الوكيل الإخباري-مددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، اعتقال شاب، وأفرجت عن آخر بشروط.

وأفادت مراسلة وفا، بأن قوات الاحتلال مددت اعتقال الشاب محمد البيروتي من مخيم شعفاط حتى بعد غد الاثنين، علمًا أنها اعتقلته من باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت أن شرطة الاحتلال أفرجت عن الشاب أحمد ركن عقب اعتقاله من منزله في حي رأس العامود في سلوان جنوب المسجد الأقصى أمس بشروط، منها منع التواصل مع أي شاب ممن اعتقلوا الخميس من المسجد الأقصى، ومنعه من المشاركة في إسعاف المصابين والتواجد مع الطواقم الطبية تحت أي ظرف كان ولفترة محددة، كما أن عليه الحضور للتحقيق في أي وقت تقوم خلاله شرطة الاحتلال باستدعائه على الملف ذاته.

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