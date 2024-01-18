الاحتلال يمنع مركبات الإسعاف الوصول إلى الإصابات في مخيم طولكرم

الوكيل الاخباري - أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عمل مركبات إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني وطواقمها الطبية، ومنعتها من دخول مخيم طولكرم، والوصول إلى الإصابات.

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وأفاد الهلال الأحمر، بأنه تلقى عدة نداءات من فلسطينيين داخل المخيم بوجود إصابات برصاص الاحتلال في حارات المخيم، منها خطيرة.



وأضاف، أن قوات الاحتلال المنتشرة على مداخل المخيم، منعت مركبات الإسعاف من دخول المخيم، وأخضعتها للتفتيش والاحتجاز لوقت طويل.



وفي وقت سابق، قال الهلال الأحمر، إن طواقمه تتعامل مع إصابتي اعتداء بالضرب من الاحتلال داخل مخيم طولكرم.



وتعرضت طواقم إسعاف الهلال الأحمر من متطوعين ومسعفين منذ يوم أمس للاعتداء والاعتقال من جنود الاحتلال، ما أسفر عن اعتقال خمسة مسعفين، وإصابة ثلاثة ضباط إسعاف بشظايا انفجار داخل المخيم، وتدمير إحدى مركبات الإسعاف.

