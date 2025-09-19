أجواء معتدلة في أغلب المناطق اليوم وغدًا

08:11 ص

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء يومي الجمعة والسبت، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خاصة في مناطق البادية.





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيًا في مناطق البادية، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.



ويوم الاثنين، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 13، وفي مرتفعات الشراة 25 - 12، وفي مناطق البادية 34 - 17، وفي مناطق السهول 29 - 16، وفي الأغوار الشمالية 37 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 26، وفي البحر الميت 36 - 24، وفي خليج العقبة 36 - 24 درجة مئوية.