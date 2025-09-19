صورة جديدة للفنان عادل إمام تثير تفاعلا على السوشيال ميديا

وظهر "الزعيم" إمام في الصورة بحالة صحية جيدة، مرفقة بتعليق من السعدني يقول فيه: "ربنا يحفظك ويديم الصحة والعمر الطويل".
يذكر أن آخر ظهور علني للفنان الكبير كان في شهر يوليو الماضي، حين شارك في حفل عقد قران حفيده عادل رامي إمام، بحضور مجموعة من نجوم الفن مثل يسرا ولبلبة وفيفي عبده وإلهام شاهين، بالإضافة إلى تامر حسني وأحمد سعد.
وفي الفترة الأخيرة، توارى الفنان الذي يبلغ من العمر 85 عاما عن الأنظار، مبتعدا عن الأضواء، قاضيا معظم وقته في محيط أسرته وأحفاده.
روسيا اليوم
-
