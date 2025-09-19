صورة جديدة للفنان عادل إمام تثير تفاعلا على السوشيال ميديا

الجمعة 2025-09-19 12:03 م
 

الجمعة، 19-09-2025 10:03 ص
الوكيل الإخباري-   أثارت صورة حديثة للفنان عادل إمام، نشرها الكاتب الصحفي أكرم السعدني، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان


وظهر "الزعيم" إمام في الصورة بحالة صحية جيدة، مرفقة بتعليق من السعدني يقول فيه: "ربنا يحفظك ويديم الصحة والعمر الطويل".

يذكر أن آخر ظهور علني للفنان الكبير كان في شهر يوليو الماضي، حين شارك في حفل عقد قران حفيده عادل رامي إمام، بحضور مجموعة من نجوم الفن مثل يسرا ولبلبة وفيفي عبده وإلهام شاهين، بالإضافة إلى تامر حسني وأحمد سعد.

وفي الفترة الأخيرة، توارى الفنان الذي يبلغ من العمر 85 عاما عن الأنظار، مبتعدا عن الأضواء، قاضيا معظم وقته في محيط أسرته وأحفاده.


روسيا اليوم
 
 
