زيت السمك.. تعزيز المناعة ومقاومة الأمراض مع الالتزام بالجرعة الصحيحة

ووفقا للطبيب، تشير الدراسات إلى أن تناول زيت السمك بانتظام يحسن وظائف الخلايا المناعية، ما يساعد الجسم على مكافحة العدوى بفعالية أكبر.
ويقول: "زيت السمك سائل زيتي بلون الكهرمان أو الأصفر الزاهي، يتميز برائحة وطعم مميزين، ويُستخرج من كبد سمك القد والماكريل والرنجة وبعض أنواع الأسماك الأخرى، ويحتوي على العديد من المواد المفيدة للجسم".
ومن بين هذه المواد:
أوميغا 3: أحماض دهنية متعددة غير مشبعة تقلل من خطر الإصابة بالجلطات، تسرع عملية تجديد الخلايا، تحسن حالة الجلد، وتحافظ على مستوى طبيعي لضغط الدم.
فيتامين D: يلعب دورا هاما في عمل جهاز المناعة، ويساعد على امتصاص الكالسيوم الضروري لبناء الجهاز العضلي الهيكلي، خصوصا عند الأطفال.
فيتامين A: مسؤول عن عملية الأيض، ويحافظ على صحة الأغشية المخاطية، ويقي الجسم من التأثيرات البيئية السلبية، كما يعزز الخصائص الوقائية للجسم.
فيتامين E: يزيد من تخثر الدم ويعزز نمو كتلة العضلات.
مضادات الأكسدة: تبطئ عملية شيخوخة الخلايا وتخلص الجسم من الجذور الحرة.
ويشير الخبير إلى أهمية الالتزام بالجرعة الصحيحة، إذ إن تجاوزها قد يسبب آثارا جانبية مثل الإسهال، التقيؤ، الغثيان، أو تفاقم الأمراض المزمنة. وفي حال ظهور أي من هذه الأعراض، يُنصح بإيقاف استخدام الدواء ومراجعة الطبيب.
