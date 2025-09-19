الجمعة 2025-09-19 12:03 م
 

النفط يستقر رغم الضغوط الأميركية ومخاوف الطلب العالمي

الوكيل الإخباري-   لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط الجمعة بعد انخفاضها عند التسوية في الجلسة الماضية بسبب المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب خفض أسعار الفائدة الأميركية للمرة الأولى هذا العام.اضافة اعلان


بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 67.43 دولارا للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات عند 63.53 دولارا.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية الأربعاء وأشار إلى احتمال تطبيق المزيد من التيسير النقدي في إطار استجابته لمؤشرات الضعف في سوق العمل.

وعادة ما يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تعزيز الطلب على النفط ودفع أسعاره للارتفاع.

إلا أن ارتفاع مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحد بقرابة أربعة ملايين برميل، مقابل توقعات السوق بزيادتها مليون برميل فقط، أجج المخاوف حيال الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم وضغط على الأسعار.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي "أدت المكاسب التي حققها الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى تقويض الدعم للنفط الخام".

وارتفع مؤشر الدولار 0.43 % إلى 97.37. وصعدت العملة الأميركية 0.52 %إلى 0.793 مقابل الفرنك السويسري وبنسبة 0.67 %إلى 147.95 مقابل الين.

ومما زاد من المخاوف مؤشرات على ضعف في سوق العمل الأميركية حسبما أظهرت بيانات طلبات إعانة البطالة الصادرة هذا الأسبوع، مع انخفاض الطلب على العمالة والعرض على حد سواء.

في روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم في عام 2024 بعد الولايات المتحدة، أعلنت وزارة المالية عن إجراء جديد لحماية ميزانية الدولة من تقلبات أسعار النفط والعقوبات الغربية مما هدأ بعض المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

وقال دانيال هاينز المحلل في إيه.إن.زد في مذكرة الجمعة "تعليق الرئيس ترامب بأنه يفضل الأسعار المنخفضة على فرض عقوبات على روسيا قلل أيضا من القلق إزاء اضطراب الإمدادات".
 
 
