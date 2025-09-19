ولي العهد يبحث مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي التطورات في المنطقة وجهود استعادة الاستقرار فيها

12:40 ص

الوكيل الإخباري- أكد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، خلال لقاءات عقدت في واشنطن اليوم الخميس مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، أن الأردن يبذل كل الجهود لتحقيق التهدئة في المنطقة واستعادة الاستقرار فيها، محذّرًا من خطورة خطط التهجير التي تستهدف سلب الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، إذ شدّد سموه على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام. اضافة اعلان





وأشار سموه إلى المسؤولية الدينية والتاريخية للأردن في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بموجب الوصاية الهاشمية عليها، ودوره في الحفاظ على موقع عمّاد السيد المسيح، عليه السلام، (المغطس) في الأردن.



وتطرقت اللقاءات إلى خطط تنمية الاقتصاد الأردني، إذ أكد سموه أن المملكة ماضية في مسارات التحديث، مشيرًا إلى أبرز المشاريع الاقتصادية المستقبلية مثل مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان (مشروع الناقل الوطني للمياه)، واستخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم والخدمات الحكومية، وتعزيز مكانة الأردن كمركز للشركات التكنولوجية الناشئة.



وأكد سموه أهمية تعزيز التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة، داعيًا إلى توسيع الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.



وشملت اللقاءات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي برايان ماست، ورئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ السيناتور ليندسي غراهام، ورئيسة اللجنة الفرعية للأمن الداخلي في مجلس الشيوخ السيناتور كاتي بريت، وعضو مجلس الشيوخ السيناتور ماركوين مولين، وعضو مجلس النواب ليزا ماكلين، ورئيسة قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب إليز ستيفانيك، وعضو لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب غريج لاندسمان.



وحضر اللقاءات السفيرة الأردنية لدى واشنطن دينا قعوار، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين.



