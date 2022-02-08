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الثلاثاء، 08-02-2022 02:37 م

الاحتلال يهدم خزان مياه في فروش بيت دجن

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الوكيل الإخباري-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خزان مياه في بلدة فروش بيت دجن شرق نابلس.

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وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن، عازم الحج محمد، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة ترافقها جرافة، وهدمت خزان مياه بسعة 250 كوب تعود ملكيته للفلسطيني ثابت محمد أبو ثابت.


وأضاف أن البلدة تعاني أصلا من شح المياه؛ بسبب ممارسات الاحتلال والسيطرة على مصادر المياه، وقلة إنتاج مياه عين شبلي، وحفر نحو أربعة آبار ارتوازية تنتج نحو 10 مليون كوب سنويا لصالح المستوطنات المحيطة في البلدة، عدا عن هدم خزانات المياه وإنذار بعضها بالهدم من قبل الاحتلال.


يذكر أن بلدة فروش بيت دجن كانت تصل مساحتها لنحو 14 ألف دونم، استولى الاحتلال على 11 ألف منها، وكانت تشتهر بزراعة الحمضيات، إلا أن شح المياه جعل المزارع يتجه نحو زراعة الخضروات الموسمية.

 

وفا

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