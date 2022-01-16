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الأحد، 16-01-2022 01:55 م

الاحتلال يعيد إغلاق طريق جنين – نابلس

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الوكيل الإخباري-أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اغلاق البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة الناقورة، قرب مستوطنة "شافي شمرون"، شمال غرب نابلس.

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وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال أعادت إغلاق البوابة، التي تشكل منفذا رئيسيا للفلسطينيين الذين يتنقلون بين محافظتي جنين ونابلس، بعد تمكن الأهالي من فتحها، في وقت لاحق.


وأضاف أن قوات الاحتلال استعدت المزيد من جنودها في محيط البوابة، وجرى تحويل خط المرور عبر بلدة سبسطية باتجاه مدينة نابلس.


يذكر أن قوات الاحتلال تفرض حصارا على الفلسطينيين في البلدات والقرى الواقعة شمال غرب نابلس منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي وتعيق حركتهم، عقب مقتل أحد المستوطنين قرب موقع مستوطنة "حومش" المخلاة على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

 

وفا

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