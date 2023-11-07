البيت الأبيض: بايدن ونتانياهو ناقشا "هدنات تكتيكية" في غزة



الوكيل الاخباري - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إمكانية التوصل إلى "هدنات" في غزة.



وبحسب واشنطن بوست، جاء في بيان صدر عن البيت الأبيض أن "الجانبين ناقشا إمكان (تطبيق) هدنات تكتيكية توفر للمدنيين فرصا لمغادرة المناطق التي يدور فيها القتال بشكل آمن من أجل ضمان وصول المساعدات إلى المدنيين، وإفساح المجال لإطلاق سراح محتمل للأسرى في غزة".

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